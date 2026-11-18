دیدار بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی با نفتالی بنت، رهبر یکی از احزاب مخالف خود با موضوع امنیتی، نگرانی مخالفان نتانیاهو را به دنبال داشت.

جوان آنلاین: روزنامه تایمز اسرائیل امروز گزارش داد که دیدار نتانیاهو با نفتالی بنت، رهبر حزب 《با هم》بیش از دو ساعت طول کشید.

به گزارش ایرنا، بر اساس این گزارش، ظاهرا بنت پیش از این دیدار، هیچ‌یک از دیگر سران جناح مخالف نتانیاهو را در جریان نگذاشته بود و این موضوع موجب نگرانی و ناخشنودی متحدان او شده است.

یکی از مقامات این جناح که خواست نامش فاش نشود، به تارنمای «وای‌نت» گفت: نتانیاهو تلاش می‌کند از طریق بنت، بلوک تغییر را از هم بپاشد. این دیدار یک حمله راهبردی است.

یکی از نزدیکان بنت، گمانه‌زنی‌ها مبنی بر اینکه وی قصد دارد به‌طور مستقل از شرکای سیاسی‌اش به کابینه‌ای به ریاست نتانیاهو بپیوندد، رد کرد.

این فرد نزدیک به بنت گفت: به هیچ وجه ممکن نیست که او به تنهایی در کابینه تحت رهبری نتانیاهو خدمت کند. بنت در تلاش است تا یک کابینه وحدت به ریاست آیزنکوت تشکیل دهد.

همچنین «شموئل بن‌عزرا» مشاور امنیت داخلی اسرائیل و از نزدیکان نتانیاهو، به همراه «گای مارکیزنو» منشی نظامی نخست‌وزیر به این نشست دعوت شده بودند.

طبق پروتکل‌های رسمی، گفت‌و‌گو‌هایی که با حضور منشی نظامی انجام می‌شوند، معمولا به جای مذاکرات سیاسی بر مسائل امنیتی متمرکز هستند.

بنت نخستین رهبر از اردوگاه آیزنکوت بود که پس از جلسه توجیهی امنیتی هفته گذشته میان نتانیاهو و آیزنکوت با نتانیاهو دیدار کرد.