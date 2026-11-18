یک فروند هواپیمای مسافربری متعلق به یک شرکت روسی، در پی دریافت گزارشی مبنی بر وجود بمب، در فرودگاه آنتالیا فرود آمد و ۶۹ مسافر و خدمه آن تخلیه شدند.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری شینهوا، یک هواپیمای مسافربری روسی حامل ۶۵ مسافر و ۴ خدمه، امروز چهارشنبه در پی دریافت تهدید بمب گذاری، به‌سلامت در فرودگاه آنتالیا در جنوب ترکیه به زمین نشست.

به گزارش مهر، خبرگزاری «دمیرورن» گزارش داد که این هواپیما از نوع «سوخو سوپرجت ۱۰۰» متعلق به شرکت هواپیمایی روسی «آزیموت» (Azimuth Airlines) که از شهر «مینرالنیه وودی» در روسیه عازم آنتالیا بود؛ اما پس از دریافت این تهدید، تحت نظارت دقیق قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، هواپیما پس از فرود روی باند دوم فرودگاه، به محوطه پارکینگ امنی هدایت شد و تمامی مسافران و خدمه از آن تخلیه شدند.

تیم‌های امنیتی عملیات جست‌و‌جو در این هواپیما را آغاز کرده‌اند.