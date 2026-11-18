جوان آنلاین: حجت الاسلام حسین طائب رئیس سازمان بسیج عصر امروز در نشست صمیمی با فرماندهان ۱۶۰ هزار رده مقاومت بسیج در سراسر کشور عنوان کرد: امروز جلسه افتتاح تعامل با همه عزیزان بسیجی است و انشالله ما باید با استفاده از فناوری‌های جدید بتوانیم تعامل فعال با تک تک مسئولین و فرماندهان داشتیم داشته باشیم و این شبکه مردمی به صورت یکپارچه و هم افزا در انجام ماموریت‌هایش تلاش کند.

به گزارش تسنیم، وی افزود: آن چیزی که از ما انتظار می‌رود تحقق حکمرانی مردمی است؛ در این راستا قاعد شهید به ما ۵ ماموریت ابلاغ فرمود. مقام معظم رهبری انتظاراتی را از بسیج فرموده‌اند امام رضوان الله تعالی علیه این شجره طیبه را معماری کرد، قائد شهید ما این ظرفیت را فراگیر کرد و امروز مقام معظم رهبری از ما می‌خواد هر ایرانی یک بسیجی تحقق پیدا کند.

حجت الاسلام طائب ادامه داد: باید حکمرانی محلی مسجد محور شکل بگیرد تا اقشار مختلف بتوانند در عرصه‌های مختلف ازجمله دفاع مقدس، تامین امنیت برای مردم، مقابله با تهدیدات نرم اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و عمق بخشی داخلی و صدور فرهنگ بسیجی برای همه مردم جهان نقشی ایفا کنند. ما در دوره جدید با تعامل با شما عزیزان باید این خواسته مقام معظم رهبری را محقق کنیم.

رئیس سازمان بسیج عنوان کرد: آمریکایی‌ها تمام توان خود را در منطقه به کار گرفتند؛ ۲۸۴ فروند جنگنده آوردند، ناوهایشان را آوردند، انواع موشک‌ها و بمب‌ها را امتحان کردند و ذخایرشان را تخلیه کردند. آنها به جایی که رسیدند که فهمیدند این ملت تسلیم‌شدنی نیست؛ مردم هم در عرصه دفاعی حضور دارند و هم در خیابان‌ها حضور دارند و اینجا آمریکا مجبور شد تسلیم شود؛ برای همین از فاز جنگ مستقیم و فراگیر خارج شد و به جنگ اقتصادی و ناامن‌سازی رفت.

وی افزود: دشمن آمد تا جمهوری اسلامی را محاصره کند. رقابت از رقابت دفاعی به رقابت تاب‌آوری رسید. همه برآورد آمریکایی‌ها این بود که با محاصره کردن ایران، تاب‌آوری کاهش پیدا می‌کند و وارد ناامن‌سازی ایران می‌شود.

وی با اشاره به فرمایش امام خمینی (ره) مبنی بر «راه حل مسئله ایران، ایران قوی» افزود: مقام معظم رهبری فرمودند ایران هرچه قوی تر. ما قدرت مان را در عرصه دفاعی به دنیا اثبات کردیم و یک مرکز استراتژیک معتبر اعلام کرده بود که اگر یک جنگ تمام عیار بین آمریکا و ایران شکل بگیرد، ایران می‌تواند پایدار بماند؛ در دنیا جنگ‌هایی دنبال می‌شد که یک طرف آن ابرقدرت‌ها بودند و طرف دیگر به گفته آنها جهان سومی ها؛ یک ابرقدرت چند سال است با یک کشور جهان سومی می‌جنگد، اما نتوانسته جنگ را تمام کند و مرتب اجلاس‌های دوجانبه و سه جانبه برگزار می‌کنند تا جنگ را تمام کنند به عبارت دیگر ابرقدرت دفاعی که بودجه نظامی اش در جنگ به بالاتر از یک تریلیون دلار رسید و در کنار او یک ماشین جنگی تمام عیار آمد، اما جنگ به ۴۰ روز هم نرسید و پرچم را بلند کردند؛ این قدرت ما، ایران قوی را به جهانیان اثبات کرد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین در بخش دیگری از سخنان خود به راه‌های قوی‌تر شدن ایران اشاره کرد و گفت: امام شهید ما همه تلاش خود را کردند تا نخبگان و مردم را هدایت کنند که ایران علاوه بر قدرت دفاعی، در عرصه‌های علمی، فرهنگی و ایده پردازی نیز قوی شود؛ از تبدیل ایده به برنامه علمی و تولید علمی، تا تبدیل تولید علمی به موضوع صنعتی و تبدیل آن به موضوع تجاری و خلق ثروت، تا جایی که در برخی عرصه‌های علمی جز دو کشور اول جهان و در برخی دیگر جز پنج کشور اول شدیم؛ امروز برای قوی شدن باید این محاصره‌ها را بشکنیم و تولید ملی را با ارزش افزوده همراه کنیم، زیرا در کشورمان سه میلیون و چهارصد هزار بشکه تولید نفت داریم و ظرفیت صادرات ما یک میلیون و ۸۰۰ هزار تا دو میلیون بشکه در روز است؛ حال چرا باید نفت خام صادر کنیم؟ اگر توان نخبگانی در پایگاه‌ها اینها را به فرآورده تبدیل کند، به جای نفت خام فرآورده صادر می‌کنیم.

حجت‌الاسلام طائب با تاکید بر حل مسئله محور شدن بسیج بیان داشت: اگر بتوانیم در عرصه‌های علمی نیاز‌های کشور را حل کنیم و مسئله محور شویم و مسائل کشور را احساس کنیم، همان طور که در عرصه دفاعی و امنیتی مردم در سازمان‌ها سازماندهی می‌شوند، در رده‌های دانش بنیان نیز سازماندهی می‌شوند؛ پس هسته مقاومت امروز، از این به بعد هسته دانش بنیان یک پایگاه بسیجی خواهد بود و گروه‌های سازندگی به عنوان یک ساختار بسیجی پیدا می‌شود؛ لذا عناوین را باید متناسب با مسائل کشور و متناسب با حل مسئله آرایش جدید دهیم.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین ادامه داد: برای قوی‌تر شدن باید عرصه‌ها را ارتقا دهیم. در عرصه دانش آموزی علاوه بر کار توده‌ای و ارتقای سطح علمی و پرورشی و کمک به آموزش و پرورش، باید مسئولیت بگیریم و استعدادیابی قله‌های علمی را از دوران دبستان و دبیرستان شروع کنیم. در عرصه دانشجویی باید حل مسائل در دانشگاه‌ها را با کمک اساتید به سمت حل مسئله ببریم و در حوزه بسیج صنعت و معدن نیز شبکه توزیع را اصلاح کنیم، چرا که ۴۰ تا ۵۰ درصد هزینه یک جنس، تا رسیدن به دست مردم در فرایند توزیع اتفاق می‌افتد.