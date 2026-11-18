معاون سیاسی سپاه گفت: میدان به نفع جمهوری اسلامی ایران است و دشمنان توان تغییر این وضعیت را ندارند.

جوان آنلاین: سردار جوانی معاون سیاسی سپاه طی سخنانی گفت: برتری نیرو‌های مسلح در میدان، پشتوانه مردمی و حضور گسترده مردم در خیابان‌ها به‌عنوان مدافعان اصلی کشور، موجب شده است دشمنان به عقب‌نشینی از خواسته‌های خود وادار شوند.

به گزارش تسنیم، وی ادامه داد: مجموع شرایط نشان می‌دهد که میدان به نفع جمهوری اسلامی ایران است و دشمنان توان تغییر این وضعیت را ندارند. عقب‌نشینی ناو‌های آمریکایی به فاصله چندصد کیلومتری از منطقه نبرد نیز نشان‌دهنده ناکارآمدی محاسبات و توانمندی‌های دریایی آنهاست.

جوانی خاطرنشان کرد: این تحولات بیانگر موقعیت برتر نیرو‌های مسلح و ملت ایران در میدان است.

برداشته شدن محدودیت‌های دفاعی، معادله بازدارندگی کشور را تغییر داد

معاون سیاسی سپاه خاطرنشان کرد: تا پیش از این جنگ، جمهوری اسلامی ایران در حوزه دفاعی، بر اساس ملاحظات و سیاست‌های نظام، محدودیت‌هایی را برای خود تعریف کرده بود؛ اما با ورود دشمن به یک جنگ تمام‌عیار، اولویت اصلی کشور، حفظ امنیت ملی، تمامیت ارضی، استقلال و عزت ملی است.

وی گفت: انقلاب اسلامی نیز اساساً در واکنش به سلطه‌جویی آمریکا و غرب شکل گرفت و ملت ایران برای دستیابی به استقلال واقعی مبارزه کرد؛ ازاین‌رو، حفظ این دستاورد‌ها در برابر تهدیدات خارجی یک اصل اساسی است. توانمندی‌های دفاعی کشور در حوزه موشکی، پهپادی و جنگ الکترونیک، این محاسبات را با چالش مواجه کرد.

سردار جوانی تصریح کرد: امروز تهدیدات جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه هنگامی که از سوی عالی‌ترین مقام کشور و فرمانده کل قوا مطرح می‌شود، برای طرف مقابل معتبر و قابل اعتناست.

نسل جدید متخصصان دفاعی در مکتب شهید طهرانی‌مقدم شکل گرفته است

معاون سیاسی سپاه بیان داشت: دستاورد‌های جوانان ایرانی در حوزه‌های برد موشکی، پهپاد‌های دوربرد و جنگ الکترونیک، امکان هدف قرار دادن یا نشاندن سالم پهپاد‌های پیشرفته را در مناطقی همچون هرمز و قشم فراهم کرده است که در مکتب شهید طهرانی‌مقدم شکل گرفته است.

وی ادامه داد: برتری ملت ایران ریشه در اخلاص، تقوا، معنویت و تکیه بر قدرت الهی دارد؛ همان پشتوانه‌ای که موجب شد وعده پیشین شهید سلیمانی مبنی بر تعیین پایان جنگ توسط ایران محقق شود و پایگاه‌ها، دکل‌ها و رادار‌های دشمن در منطقه و نقاط دوردست هدف قرار گیرند.

سردار جوانی اظهار داشت: با مجاهدت‌های شبانه‌روزی متخصصان جوان، امروز نسل جدیدی از شاگردان شهید تهرانی‌مقدم در عرصه‌های مختلف دفاعی کشور فعال هستند.

ترامپ در باتلاق جنگ گرفتار شد و راهی جز پذیرش شکست ندارد

معاون سیاسی سپاه افزود: پیش از آغاز جنگ، آمریکا تصور می‌کرد می‌تواند طی دو یا سه روز بر ایران غلبه کند، اما تحولات میدان نشان داد این محاسبات اشتباه بوده است.

وی گفت: امروز ترامپ در تصمیم‌گیری با بن‌بست مواجه شده؛ چراکه ادامه جنگ مشکلات بیشتری برای آمریکا ایجاد می‌کند و خروج از آن نیز به معنای پذیرش شروط ایران و اعتراف به شکست است.

سردار جوانی در ادامه تصریح کرد: ترامپ چاره‌ای جز پذیرش واقعیت‌های میدان ندارد؛ حتی رئیس پیشین شورای روابط خارجی آمریکا نیز تأکید کرده است که با ادامه جنگ، ایران نه شکست می‌خورد و نه تسلیم می‌شود.

وی گفت: محاصره و فشار‌های اقتصادی نیز نمی‌تواند اراده ملت ایران را درهم بشکند؛ چراکه مردم ایران هوشیارتر از گذشته هستند.