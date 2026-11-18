پایان داستان دوئل لئو مسی با کریس رونالدو در دنیای فوتبال ملی فرارسید، اما رفتن آنان در ۲ مسیر متفاوت رقم خورد.

جوان آنلاین: نیمه دوم سال ۲۰۲۶ برای فوتبال جهان روز‌های عجیبی بود؛ روز‌هایی که دو ابرستاره تاریخ این رشته با دنیای فوتبال ملی خداحافظی کردند؛ نابغه‌هایی که بیش از دو دهه فوتبال را به عرصه یکه‌تازی خود تبدیل کرده بودند و در مجموع، ۱۳ توپ طلای فوتبال جهان را به نام خود سند زدند.

به گزارش ایرنا، لیونل مسی در ۳۱ آگوست و کریستیانو رونالدو در سوم نوامبر سال ۲۰۲۶، پایان دنیای قهرمانی خود را در رده ملی اعلام کردند تا دفتر یک رقابت بی‌نظیر در سطح ملی برای همیشه بسته شود.

کریستیانو رونالدو از ۲۰ آگوست سال ۲۰۰۳ و به مدت ۲۳ سال در ترکیب تیم ملی فوتبال پرتغال حضور داشت و یکی از مهم‌ترین رکورد‌های وی این بود که در ۲۳ سال متوالی برای کشورش در سطح ملی گلزنی کرد. او در نهایت با ۲۳۴ بازی ملی و ۱۴۶ گل زده، آماری بی‌نظیر را از خود به جای گذاشت. رونالدو همچنین ۴۵ پاس گل را در کارنامه پربار خود ثبت کرد.

اما لیونل مسی دو سال دیرتر از رونالدو به تیم ملی آرژانتین دعوت شد. او در نهایت با ۲۰۷ بازی ملی و ۱۲۵ گل زده، با گذر از علی دایی، عنوان دومین گلزن برتر تاریخ فوتبال ملی را به نام خود زد؛ فهرستی که رونالدو با ۱۴۶ گل همچنان در صدر آن ایستاده است.

رونالدو و مسی در ۶ دوره متوالی جام جهانی حضور داشتند. رونالدو در هر ۶ دوره موفق به گلزنی شد، اما مسی در جام جهانی ۲۰۱۰ نتوانست دروازه رقبا را باز کند. مسی با ثبت گل‌های سرنوشت‌ساز، دومین گلزن برتر تاریخ جام جهانی است و رونالدو نیز ۱۱ گل را در بزرگ‌ترین تورنمنت فوتبالی جهان به ثمر رساند.

بهترین عنوان رونالدو در ۶ دوره حضور در جام جهانی، مقام چهارمی با پرتغال در جام جهانی ۲۰۰۶ آلمان بود، اما مسی با تیم ملی آرژانتین یک عنوان قهرمانی و دو نایب‌قهرمانی جهان را به دست آورد.

نحوه وداع این دو ستاره، اما تفاوت‌های معناداری داشت؛ مسی با برگزاری یک دیدار دوستانه و به یادماندنی در آرژانتین چهارچوب ملی را بوسید و کنار رفت، اما رونالدو در لیگ ملت‌ها مورد بی‌مهری قرار گرفت و در نهایت اردوی تیم ملی پرتغال را ترک کرد.

رونالدو و مسی پیش از این سال‌ها در لالیگا نیز رقیب سرسخت یکدیگر بودند و برای باشگاه‌های بارسلونا و رئال مادرید افتخارات بی‌شماری کسب کردند؛ دو رقیبی که در عین نبرد نفس‌گیر، احترام ویژه‌ای برای هم قائل بودند.

مسی در جریان جام باشگاه‌های جهان ۲۰۲۵ درباره این رقابت دیرینه گفت: من و رونالدو دوست نیستیم، زیرا زمان زیادی را با هم نمی‌گذرانیم، اما همیشه با احترام زیادی با یکدیگر رفتار کرده‌ایم. او افزود که ادامه دوران حرفه‌ای رونالدو را تحسین می‌کند، زیرا او هنوز در بالاترین سطح رقابت می‌کند.

رونالدو نیز پیش‌تر در خصوص این رابطه تأکید کرده بود: من هرگز رابطه بدی با مسی نداشتم، ما ۱۵ سال مقابل هم بازی کردیم و در نهایت همکارانی شدیم که به یکدیگر احترام می‌گذاریم.

وقتی مسی پس از مسابقه با بنین از تیم ملی خداحافظی کرد، رونالدو در پیامی زیر پست او نوشت: لئو، سال‌ها از کشورت دفاع کردی و داستانی ساختی که برای همیشه زنده خواهد ماند.

داستان مسی و رونالدو هنوز به صفحه پایانی خود نرسیده، بلکه رقابت آنان در سطح باشگاهی ادامه دارد و هر ۲ قهرمان به دنبال ثبت یک‌هزار گل رسمی به نام خود هستند تا آخرین رکورد‌های تاریخ این رشته پرطرفدار را به نام خود ثبت کنند.