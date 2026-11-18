رئیس کمیسیون اروپا اعلام کرد: امروز، ما پیشنهاد اختصاص ۴۵ میلیارد یورو دیگر را مطرح می‌کنیم تا دو سوم نیاز‌های این کشور برای سال ۲۰۲۷ پوشش داده شود.

جوان آنلاین: به نقل از گاردین، اورزلا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا امروز چهارشنبه با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی ایکس در راستای سیاست روسیه هراسی بروکسل نوشت: اروپا به کمک به اوکراین برای دفاع از خود در برابر حملات روسیه ادامه خواهد داد.

به گزارش مهر، رئیس کمیسیون اروپا در این خصوص اضافه کرد: نیاز‌های اوکراین برای سال ۲۰۲۶ تأمین شده است. امروز، ما پیشنهاد اختصاص ۴۵ میلیارد یورو دیگر را مطرح می‌کنیم تا دو سوم نیاز‌های این کشور برای سال ۲۰۲۷ پوشش داده شود.

اورزلا فون در لاین سپس افزود: دلیل این موضوع این است که باید به اوکراین کمک کنیم تا در میز مذاکره، موضعی قدرتمند داشته باشد.