رئیس شرکت روس اتم اعلام کرد: روس‌اتم با وجود قانون محدودکننده دولت بایدن، حجم صادرات اورانیوم به آمریکا را در سال‌های اخیر حفظ کرده است.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری تاس، «الکسی لیخاچف» رئیس شرکت روس اتم امروز چهارشنبه اعلام کرد: هند و کره جنوبی در آستانه توافق با روسیه درباره حجم ثابت حمل و نقل بار از مسیر دریایی شمال هستند.

به گزارش مهر، «الکسی لیخاچف» اتم ادامه داد: روس‌اتم با وجود قانون محدودکننده دولت بایدن، حجم صادرات اورانیوم به آمریکا را در سال‌های اخیر حفظ کرده است. افزایش چندبرابری سهم انرژی هسته‌ای در تولید برق آمریکا بدون همکاری با روسیه بسیار دشوار خواهد بود.

رئیس شرکت روس اتم سپس اضافه کرد: پوتین را به طور مفصل در جریان تمامی جنبه‌های همکاری روس اتم با آمریکا در حوزه انرژی هسته‌ای صلح آمیز قرار داد.... مرحله کلیدی آزمایش‌های پیش از راه‌اندازی رآکتور واحد نخست نیروگاه هسته‌ای آکویو در ترکیه آغاز شد.