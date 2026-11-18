رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر نقش مطالبه‌گرانه رسانه‌ها گفت: وظیفه رسانه تنها انعکاس مشکلات مردم نیست، بلکه باید این مطالبات را به گوش مسئولان برساند و در مقابل، پاسخ آنان را نیز مطالبه کند.

جوان آنلاین: پیمان جبلی روز سه‌شنبه در جریان رویداد ملی «ایران‌جان» در خراسان شمالی اظهار کرد: رسانه باید از یک سو مسائل و مشکلات مردم را به گوش مسوولان برساند و از سوی دیگر، پاسخگویی مدیران را پیگیری کند.

به گزارش ایرنا، وی با اشاره به ضرورت نهادینه شدن فرهنگ پاسخگویی در کشور افزود: مسوولان باید در برابر پرسش‌ها پاسخگو باشند، اما یکی از چالش‌های موجود این است که برخی مدیران به پاسخگویی در برابر دوربین عادت کرده‌اند، در حالی که باید بتوانند به پرسش‌های خبرنگاران و پرسشگران نیز پاسخ دهند.

جبلی با بیان اینکه در سال‌های اخیر تجربه نشان داده است تمرکز رسانه‌ای بر موضوعات مختلف می‌تواند به تحقق اهداف منجر شود، گفت: رسانه ملی در گذشته بیشتر بر ظرفیت‌های ملی تمرکز داشت و به توانمندی‌های مناطق مختلف کشور آن‌گونه که شایسته بود توجه نمی‌شد.

وی افزود: در قالب رویداد ایران‌جان تلاش کردیم با احساس مسئولیت بیشتر، هویت و عدالت رسانه‌ای را در عمل محقق کنیم و ظرفیت‌های اقتصادی، هنری، فرهنگی، ثروت‌ها و مطالبات استان‌ها را به تصویر بکشیم.

رییس سازمان صداوسیما با تأکید بر ضرورت رعایت عدالت رسانه‌ای خاطرنشان کرد: رسانه ملی باید در انعکاس ظرفیت‌های مناطق مختلف کشور عدالت را رعایت کند و فرصت دیده شدن را در اختیار همه استان‌ها قرار دهد.

جبلی از معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری خراسان شمالی در قالب بسته‌های مشخص در رویداد ایران‌جان خبر داد و گفت: برای نخستین بار فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان نیز در این رویداد معرفی خواهد شد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری خراسان شمالی اظهار کرد: این استان با وجود برخورداری از جاذبه‌های فراوان، هنوز مقصد گردشگری نیست و بیشتر به عنوان گذرگاه شناخته می‌شود؛ بنابراین معرفی ظرفیت‌های آن می‌تواند در تغییر این وضعیت مؤثر باشد.

رییس سازمان صداوسیما در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: سه میدان نظامی، خیابان و اقتصاد را برای کشور متصور هستیم؛ نیرو‌های مسلح در میدان نظامی از کشور محافظت می‌کنند و حضور مردم در خیابان‌ها نیز پشتوانه نظام است.

وی افزود: دشمن پس از ناکامی در ایجاد ناامنی و دستیابی به اهداف خود در میدان نظامی و حضور مردم، اکنون تمام توان خود را برای ایجاد مشکل در اقتصاد کشور به کار گرفته است.

جبلی خطاب به فعالان اقتصادی گفت: تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی با وجود همه سختی‌ها صادقانه به وظایف خود عمل می‌کنند و با تلاش خود آخرین امید دشمن را نیز به ناامیدی تبدیل خواهند کرد.

استاندار: ۶۵ همت تسهیلات به تولیدکنندگان خراسان شمالی پرداخت شد

استاندار خراسان شمالی نیز در این نشست با تشریح اقدامات انجام‌شده برای رفع موانع تولید و حمایت از سرمایه‌گذاران گفت: در قالب برنامه سه‌شنبه‌های تسهیلگری، تولیدکنندگان مشکلات و موانع فعالیت خود را مطرح می‌کنند که تاکنون ۲۸۵ مصوبه در این نشست‌ها به تصویب رسیده و حدود ۹۰ درصد آن اجرایی شده است.

بهمن نوری اظهار کرد: در کارگروه رفع موانع تولید استان نیز ۱۱۷ نشست برگزار شده که حاصل آن ۸۶۹ مصوبه بوده و بیش از ۸۵ درصد این مصوبات عملیاتی شده است.

وی با اشاره به فعالیت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی افزود: در این شورا نیز ۱۰۹ مصوبه برای حل مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی به تصویب رسیده است.

استاندار خراسان شمالی با بیان اینکه حمایت مالی از واحد‌های تولیدی از اولویت‌های مدیریت استان است، گفت: در سال جاری حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات به تولیدکنندگان استان پرداخت شده است.

نوری با اشاره به سهم بخش خصوصی در اقتصاد استان اظهار کرد: ۸۰ درصد اشتغال خراسان شمالی در بخش خصوصی و ۲۰ درصد در بخش دولتی ایجاد شده است، در حالی که سهم بخش خصوصی در اشتغال کشور حدود ۸۶ درصد است.

وی همچنین از پیگیری واگذاری برخی واحد‌های اقتصادی به بخش خصوصی خبر داد و افزود: آلومینای جاجرم و ۲ واحد اقتصادی دیگر از جمله مجموعه‌هایی هستند که فرآیند واگذاری آنها در دست اقدام است.

رویداد ملی «ایران‌جان» با هدف معرفی ظرفیت‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و گردشگری خراسان شمالی و تقویت شناخت ملی از توانمندی‌های این استان برگزار می‌شود.