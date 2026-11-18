رئیس جمهور روسیه در دیدار با همتای ویتنامی خود اعلام کرد: تجارت روسیه و ویتنام روند رشد مطلوبی دارد و حجم مبادلات تجاری دو کشور در ماه‌های ژانویه تا اوت بیش از ۱۲% افزایش یافته است.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری تاس، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز چهارشنبه در دیدار با همتای ویتنامی خود اعلام کرد: مشارکت راهبردی جامع با ویتنام از اولویت‌های سیاست خارجی روسیه است.

رئیس جمهور روسیه در این دیدار گفت: تجارت روسیه و ویتنام روند رشد مطلوبی دارد و حجم مبادلات تجاری دو کشور در ماه‌های ژانویه تا اوت بیش از ۱۲% افزایش یافته است. روسیه و ویتنام در بسیاری از مسائل بین‌المللی مواضع نزدیکی دارند.

ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای شرکت در اجلاس همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه (APEC) که در روز‌های ۱۸ و ۱۹ نوامبر در شنژن برگزار می‌شود، به این شهر سفر کرده است.

همچنین قرار است در ۱۹ نوامبر نشست سران روسیه، چین و آمریکا برگزار شود.