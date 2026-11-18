جوان آنلاین: به نقل از روابط عمومی پلتفرم، به مناسبت هفته کتاب و کتاب‌خوانی (۲۴ تا ۳۰ آبان) کمپین «رد پای کتاب» در فیلم‌نت اجرایی شده است و در این کمپین مجموعه‌ای از بهترین فیلم‌ها، سریال‌ها، مستند‌ها و انیمیشن‌هایی که در آن کتاب، کتابخانه، کتابخوانی یا شغل نویسنده به عنوان یک شخصیت در اثر دیده می‌شود و همچنین بخشی از آثار سینمایی اقتباسی از ادبیات، به مدت یک هفته به‌صورت رایگان در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.

به گزارش مهر، در این کمپین، بیش از ۱۰۰ عنوان محتوا در قالب فیلم، سریال و مستند به طور رایگان و بدون نیاز به خرید اشتراک در اختیار همه علاقه‌مندان به سینما و ادبیات خواهد بود.

در این یک هفته، کاربران می‌توانند به مجموعه‌ای از ماندگارترین آثار سینمای ایران نظیر ساخته‌های داریوش مهرجویی مثل «گاو»، «هامون»، «سارا»، «لیلا»، «درخت گلابی» و «سنتوری» و آثار مهمی، چون «فروشنده»، «خواهران غریب»، «اینجا بدون من»، «نقطه ضعف»، «ساحره»، «چهل سالگی»، مستند «نویسنده بودن»، سریال «شهرزاد» و … دسترسی داشته باشند. همچنین در بخش کودک و نوجوان آثاری مانند «کوه جواهر»، «قدم یازدهم»، «مرد جوان و خیاط حیله‌گر» و … برای تماشا در دسترس است. همچنین تعداد زیادی از فیلم‌ها و مجموعه‌های سینمای جهان که موضوعی مرتبط با کتاب و کتابخوانی دارند در این کمپین در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.