دستیار رئیس‌جمهور روسیه اعلام کرد: سران ۳ کشور مذکور در مذاکرات سه جانبه شنژن درباره همکاری قدرت‌های بزرگ و اینکه این همکاری چگونه می‌تواند به بهبود اوضاع جهان کمک کند، گفت‌و‌گو خواهند کرد.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، یوری اوشاکوف، دستیار رئیس‌جمهور روسیه امروز چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: موضوعاتی که ممکن است در مذاکرات سه جانبه روسای جمهور روسیه، آمریکا و چین در شنژن بررسی شود، گسترده هستند.

به گزارش مهر، دستیار رئیس‌جمهور روسیه در این خصوص اضافه کرد: سران ۳ کشور مذکور در مذاکرات سه جانبه شنژن درباره همکاری قدرت‌های بزرگ و اینکه این همکاری چگونه می‌تواند به بهبود اوضاع جهان کمک کند، گفت‌و‌گو خواهند کرد.

این در حالیست که پوتین پیش‌تر وارد شهر شنژن شد؛ شهری که نشست مجمع همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (اَپک) روز‌های ۱۸ و ۱۹ نوامبر در آن برگزار می‌شود.

رئیس‌جمهور روسیه همچنین در نشست تجاری اَپک با استقبال از رؤسای گروه‌های اقتصادی و شرکت‌های بزرگ حاضر در این نشست، درباره نقش کشور‌های عضو این مجمع در اقتصاد جهانی سخن گفت و بر جایگاه روسیه با وجود تحریم‌ها تأکید کرد.

پوتین ابراز امیدواری کرد دیدار سه‌جانبه پیش‌روی او با رؤسای جمهور چین و آمریکا در حاشیه نشست اَپک دستاورد‌های قابل‌توجهی به همراه داشته باشد.

وی گفت: انتظار دارم دیدار سه‌جانبه پیش‌روی سران روسیه، چین و آمریکا که قرار است در حاشیه نشست اَپک برگزار شود، منافع و دستاورد‌های بزرگی به همراه داشته باشد.