تداوم روز‌های آلوده و کاهش کیفیت هوای کلان‌شهرها، ضرورت هم‌افزایی بیشتر نهاد‌های متولی و پایش دقیق‌تر اجرای قانون هوای پاک را بیش‌ازپیش در کانون توجه قرار داده است.

جوان آنلاین: «در بیش از پنج سالی که شهردار هستم، حتی یک‌بار هم جلسه‌ای برای بررسی آلودگی هوای تهران تشکیل نشده است.» این را علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در گفت‌و‌گو با خبرنگار بیان کرد؛ اظهارنظری که بار دیگر عملکرد دستگاه‌های مسئول در اجرای قانون هوای پاک را زیر سؤال می‌برد.

به گزارش فارس، زاکانی با اشاره به مسئولیت ۲۳ دستگاه در کنترل آلودگی هوا، مدیریت شهری را تنها یکی از اجزای این مجموعه دانست و خواستار پاسخ‌گویی سایر نهاد‌های مسئول شد.

بر اساس آخرین سیاهه انتشار تهران، منابع متحرک ۶۱ درصد و منابع ساکن ۳۹ درصد از انتشار ذرات معلق را به خود اختصاص داده‌اند؛ موضوعی که نشان می‌دهد کنترل آلودگی به اقدامات هماهنگ در چندین بخش نیاز دارد.

گزارش دیوان محاسبات در آذرماه ۱۴۰۳ از بررسی ۲۲۸ حکم قانون هوای پاک نشان می‌دهد تنها ۱۲ درصد احکام به طور کامل اجرا شده، ۶۱ درصد ناقص مانده و ۲۷ درصد اجرا نشده است.

فاطمه کریمی، مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، نیز بهمن‌ماه ۱۴۰۴ از اجرای کمتر از ۱۵ درصد این قانون خبر داده بود.

تشکیل ۳۴۲ پرونده در قوه‌قضائیه

سید علی کاظمی، سخنگوی قوه قضائیه، ۲۶ آبان امسال با اشاره به ایجاد کارگروه تخصصی، از تشکیل ۳۴۲ پرونده مرتبط با قانون هوای پاک در این قوه برای پیگیری خبر داد.

سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس، نیز با اشاره به نتایج مطالعه‌ای درباره ذرات معلق تهران گفته است: «تقریباً تمام عناصر جدول مندلیف را می‌توان در این پایش دید.»

باگذشت نزدیک به ۹ سال از تصویب قانون هوای پاک و با وجود ارجاع پرونده‌های مرتبط با ترک فعل به قوه قضائیه، همچنان بخش عمده‌ای از احکام این قانون به طور کامل اجرا نشده است. اکنون میزان اثرگذاری پیگیری‌های قضایی و نتایج رسیدگی به پرونده‌های مدیران مسئول، یکی از محور‌های اصلی ارزیابی عملکرد دستگاه‌های ناظر در اجرای این قانون است.