جنبش حماس، تحرکات نظامی رژیم صهیونیستی و دستورات تخلیه اجباری در مرکز غزه را نقض توافق آتش‌بس دانست.

جوان آنلاین: جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) با محکوم کردن تحرکات نظامی ارتش رژیم صهیونیستی در مرکز نوار غزه و صدور دستورات تخلیه اجباری، این اقدامات را نقض آشکار توافق آتش‌بس و قوانین بین‌المللی دانست.

به گزارش تسنیم، حماس همچنین دولت بنیامین نتانیاهو و آمریکا را مسئول پیامد‌های این اقدامات و تشدید بحران انسانی در نوار غزه معرفی کرد.

با وجود برقراری توافق آتش‌بس در نوار غزه در اکتبر ۲۰۲۵، حملات هوایی، توپخانه‌ای و تیراندازی نظامیان رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف این باریکه همچنان ادامه دارد و به شهادت و مجروح شدن غیرنظامیان منجر می‌شود.

حملات امروز ارتش رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف غزه، از جمله دیرالبلح، خان‌یونس و شهر غزه، به شهادت شماری از فلسطینیان و مجروح شدن تعدادی دیگر انجامید.

وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز جدیدترین آمار قربانیان جنگ نسل‌کشی رژیم صهیونیستی را که از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) علیه مردم مظلوم فلسطین ادامه دارد، اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، شمار شهدای جنگ‌افروزی رژیم صهیونیستی در نوار غزه به ۷۴ هزار و ۷۱۰ شهید و تعداد مجروحان نیز به ۱۷۶ هزار و ۱۳۱ نفر افزایش یافته است. این آمار نشان‌دهنده ادامه روند کشتار جمعی و نسل‌کشی است که با وجود اعلام آتش‌بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵، همچنان توسط نظامیان صهیونیستی ادامه دارد.

وزارت بهداشت فلسطین در گزارش خود تأکید کرده که رژیم صهیونیستی هرگز به توافق آتش‌بس پایبند نبوده و از زمان برقراری آن در یازدهم اکتبر سال گذشته تاکنون، یک هزار و ۶۵۸ شهروند فلسطینی در حملات نظامیان صهیونیستی به شهادت رسیده و ۶ هزار نفر نیز زخمی شده‌اند.

بر اساس این گزارش، طی همین مدت، پیکر‌های ۸۵۰ شهید از زیر آوار ساختمان‌های ویران‌شده بیرون کشیده شده است. این آمار نشان می‌دهد که بسیاری از قربانیان همچنان زیر آوار مانده‌اند و با توجه به کمبود شدید تجهیزات و ماشین‌آلات سنگین در نوار غزه، عملیات جست‌و‌جو و بیرون‌آوری پیکر‌ها با کندی بسیار پیش می‌رود.