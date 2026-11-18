گروه رسانه‌ای لو فیگارو، یکی از باسابقه‌ترین و پرشمارترین مجموعه‌های مطبوعاتی فرانسه اعلام کرد با شرکت آمریکایی «اوپن‌آی» (سازنده چت‌جی‌پی‌تی) قرارداد امضا کرده است؛ بر اساس این توافق، محتوای نشریات این گروه در پاسخ‌های چت‌جی‌پی‌تی در دسترس کاربران قرار می‌گیرد؛ با ذکر منبع و پیوند به مقاله اصلی، اما مبلغ قرارداد اعلام نشده است.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری فرانسه، این سومین توافق از این نوع در این کشور اروپایی است و نشان می‌دهد مطبوعات فرانسوی در حال حرکت به سمت الگویی مشخص در برابر هوش مصنوعی هستند: گرفتن سهم مالی و حفظ ترافیک حاصل از ارجاع (بازدید از مسیر لینک). به عبارت دیگر آنها به‌جای دادگاه و شکایت، سراغ قرارداد می‌روند.

دو هدف، یک قرارداد

این توافق دو مساله را هم‌زمان هدف گرفته است: درآمد و ترافیک حاصل از ارجاع.

منظور از ترافیک ارجاعی، بازدیدکنندگانی هستند که از یک سایت دیگر — در اینجا چت‌جی‌پی‌تی — روی پیوند (لینک) کلیک می‌کنند و وارد سایت روزنامه می‌شوند. با درج پیوند مقاله اصلی، لو فیگارو هم حق مالی محتوایش را می‌گیرد و هم امیدوار است خواننده‌ای را که پاسخش را از هوش مصنوعی گرفته، به سایت خود بکشاند؛ چیزی که در مدل درآمدی رسانه‌ها (تبلیغات و اشتراک) حیاتی است.

پیش‌تر گروه رسانه‌ای ال‌وی‌ام‌اچ (LVMH)، غول کالا‌های لوکس جهان، روز دوشنبه توافق مشابهی را برای رسانه‌های خود — از جمله لو پاریزین/اوژوردوی ان فرانس، لز اکو و پاری مچ — اعلام کرده بود. لو موند هم در اوایل سال ۲۰۲۴ نخستین رسانه فرانسوی بود که چنین قراردادی بست.

بر اساس بیانیهٔ گروه لو فیگارو، چت‌جی‌پی‌تی در پاسخ به پرسش کاربران، خلاصه و بخش‌هایی از محتوای این گروه رسانه ایی— شامل لو فیگارو، لو فیگارو مگزین، مادام فیگارو، گالا و ژورنال دو نت — را همراه با پیوند به مقالات اصلی ارائه خواهد کرد.

لو فیگارو پیش‌تر با دو بازیگر دیگر حوزهٔ هوش مصنوعی قرارداد بسته بود: پرپلکسیتی (Perplexity)، موتور جست‌وجوی هوش مصنوعی و رقیب چت‌جی‌پی‌تی و گوگل، در پاییز ۲۰۲۵ (مهر–آبان ۱۴۰۴)؛ و متا (Meta)، شرکت آمریکایی مالک فیسبوک، اینستاگرام و واتس‌اپ، در مارس ۲۰۲۶ (اسفند ۱۴۰۴ – فروردین ۱۴۰۵).

مارک فوییه مدیرعامل گروه خبری لو فیگارو، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فرانس‌پرس این توافق را «به رسمیت شناختن ارزش کار روزنامه‌نگاران» توصیف کرد و گفت به «بهبود کیفیت پاسخ‌های چت‌جی‌پی‌تی» کمک می‌کند؛ امری که به گفته او «در آستانه کارزار انتخابات ریاست‌جمهوری کشورش اهمیت دارد».

از فرانسه تا آمریکا؛ جنگ بر سر قیمت خبر در عصر هوش مصنوعی

توافق لو فیگارو با اوپن‌آی بخشی از موجی گسترده است که از سال ۲۰۲۳ در صنعت رسانهٔ جهان شکل گرفته: شرکت‌های هوش مصنوعی که برای آموزش مدل‌های خود به محتوای باکیفیت خبری نیاز دارند و رسانه‌هایی که نمی‌خواهند این محتوا رایگان مصرف شود.

مدل درآمدی رسانه‌ها با گسترش دستیار‌های گفت‌وگویی به‌شدت تحت فشار قرار گرفته است، زیرا این ابزار‌ها از محتوای خبری استفاده می‌کنند بی‌آنکه لزوماً بابت آن بپردازند. در فرانسه، راه‌اندازی ابزار خلاصه‌سازی هوش مصنوعی گوگل (AI Overview) در تابستان گذشته با کاهش بازدید سایت‌های خبری همراه بود.

در این میان، دو راهبرد رقیب شکل گرفته است: توافق با شرکت‌های فناوری — مسیری که اوپن‌آی علاوه بر سه گروه فرانسوی، با روزنامه‌های پرخواننده بیلد آلمان و وال‌استریت ژورنال آمریکا نیز در پیش گرفته و پرپلکسیتی با لو موند و لو فیگارو، و خبرگزاری فرانس‌پرس با میسترال — و در مقابل، رویارویی حقوقی که شاخص‌ترین نمونه آن شکایت نیویورک تایمز است. گفتنی است این شکایت به پرچم‌دار مقاومت حقوقی رسانه‌ها در برابر هوش مصنوعی تبدیل شد.

فوییه که ریاست آپیک (Apig)، تشکل نزدیک به ۳۰۰ روزنامه فرانسوی در دفاع از حقوق اعضا در برابر غول‌های فناوری، را نیز بر عهده دارد، موضع گروه لو فیگارو را چنین خلاصه کرد: «هر جا ممکن باشد توافق می‌کنیم، و هر جا ممکن نباشد، مبارزه‌ای نهادی‌تر یا حقوقی را دنبال می‌کنیم.»