وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر جایگاه علم در تمدن اسلامی گفت: در تمدن اسلامی، تمدنی مبتنی بر علم شکل گرفته و علم همواره پیشران فرهنگ بوده است.

جوان آنلاین: سیدعباس صالحی روز چهارشنبه ۲۷ آبان در آیین رونمایی از کتابخانه اهدایی غلامرضا حدادعادل به بنیاد دایرالمعارف اسلامی با اشاره به پیشینه کتابخانه‌ها در تمدن اسلامی اظهار کرد: آموزش از آغاز شکل‌گیری تمدن اسلامی مورد توجه قرار داشت، اما کتابخانه‌ها از قرن دوم فعالیت خود را آغاز کردند. این کتابخانه‌ها صرفاً محل نگهداری کتاب نبودند، بلکه نقش اندیشکده و دانشگاه را نیز ایفا می‌کردند.

به گزارش ایرنا، صالحی با اشاره به انواع کتابخانه‌ها در تمدن اسلامی افزود: کتابخانه‌های حکومتی و عمومی از جمله انواع کتابخانه‌ها بودند و نخستین بستر شکل‌گیری کتابخانه‌ها نیز مساجد به شمار می‌رفتند. برای نمونه، یاقوت حموی از وجود ۱۰ کتابخانه در شهر مرو یاد می‌کند که دو مورد از آنها در مسجد قرار داشت. افزون بر این، مساجد جامع نیز کتابخانه‌های ویژه خود را داشتند.

وی ادامه داد: کتابخانه‌های شخصی نیز جایگاه ویژه‌ای در تمدن اسلامی داشته‌اند و شخصیت‌های بسیاری در طول تاریخ اسلام صاحب کتابخانه‌های شخصی بوده‌اند؛ سنتی که تا روزگار معاصر نیز ادامه یافته است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به تنوع کتابخانه‌های شخصی در طول تاریخ گفت: برخی از این کتابخانه‌ها ابتدا با گردآوری کتاب‌های نفیس شکل گرفته‌اند و به‌تدریج به سمت تنوع موضوعی حرکت کرده‌اند. کتابخانه مرحوم آیت‌الله مرعشی نجفی نمونه‌ای از این روند است که گردآوری آثار نفیس، نقطه آغاز شکل‌گیری آن بود.

صالحی با بیان اینکه کتابخانه‌های شخصی جامع و برخوردار از تنوع موضوعی گسترده کمتر دیده می‌شوند، اظهار کرد: یکی از نمونه‌های چنین کتابخانه‌هایی، کتابخانه رهبر شهید است. گستردگی علایق و تعلقات شخصی ایشان، این کتابخانه را به گلستانی متنوع از کتاب‌ها در حوزه‌های مختلف تبدیل کرده بود؛ از علوم اسلامی، شعر، تاریخ و فلسفه گرفته تا داستان‌های ایرانی و خارجی.

وی همچنین با اشاره به تنوع موضوعی کتابخانه شخصی غلامعلی حدادعادل گفت: وی بیش از ۷۰ سال با کتاب مأنوس بوده و دامنه گسترده‌ای از علایق علمی و فرهنگی، از جمله فیزیک، فلسفه، شعر، کتاب‌های علمی و زبان فارسی را در مطالعات خود دنبال کرده‌اند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: مجموعه کتاب‌های کتابخانه شخصی حدادعادل که حاصل نزدیک به نیم قرن مطالعه و علاقه‌مندی‌های علمی و فرهنگی اوست، در حوزه‌هایی همچون تعلیم و تربیت، زبان فارسی و علوم مختلف شکل گرفته و به دایرةالمعارف اسلامی اهدا شده است.

صالحی، به علایق علمی و مطالعاتی همسر حدادعادل نیز اشاره کرد و گفت: با توجه به فعالیت وی در حوزه آموزش و پرورش، کتاب‌های مرتبط با تعلیم و تربیت نیز در این مجموعه جایگاه ویژه‌ای دارند. همچنین تعلقات دینی و آثار مرتبط با حوزه معارف اسلامی از دیگر بخش‌های این کتابخانه را تشکیل می‌دهند.