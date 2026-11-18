جنبش امل و حزب‌الله لبنان در نشستی مشترک با بررسی تحولات داخلی این کشور و تداوم حملات رژیم صهیونیستی، بر لزوم تقویت وحدت ملی، تحکیم جبهه داخلی و مقابله با پیامد‌های تجاوزات رژیم صهیونیستی تأکید کردند.

جوان آنلاین: به نقل از النشره، در این نشست که با حضور شیخ علی دعموش رئیس شورای اجرایی حزب‌الله و مصطفی فوعانی رئیس هیئت اجرایی جنبش امل برگزار شد، آخرین تحولات لبنان، حملات مستمر رژیم صهیونیستی و راهکار‌های تقویت انسجام داخلی و رسیدگی به نیاز‌های ساکنان مناطق آسیب‌دیده مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش ایرنا، دو طرف در بیانیه مشترک خود با تأکید بر حاکمیت ملی و تمامیت ارضی لبنان، ادامه اشغالگری و تجاوزات اسرائیل را نقض آشکار قوانین و منشور‌های بین‌المللی دانستند و خواستار توقف کامل حملات، پایان دادن به نقض آتش‌بس و عقب‌نشینی رژیم صهیونیستی از تمامی مناطق اشغالی لبنان شدند.

حزب‌الله و جنبش امل همچنین بر اجرای توافق آتش‌بس و قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل تأکید کردند و بازگشت امن ساکنان به شهر‌ها و روستا‌های خود را از اولویت‌های اساسی دانستند.

در بخش دیگری از این بیانیه، دو طرف با تأکید بر مسئولیت دولت لبنان در صیانت از حاکمیت کشور و تأمین نیاز‌های آوارگان و ساکنان مناطق آسیب‌دیده، خواستار تسریع روند بازسازی، تأمین امکانات لازم برای بازگشت مردم و تقویت حضور نهاد‌های دولتی در مناطق آسیب‌دیده شدند.

دو جنبش مذکور همچنین بر لزوم خودداری از هرگونه مسیر مذاکره مستقیم با رژیم صهیونیستی تأکید کردند.

در این بیانیه، نقش ارتش لبنان و نهاد‌های امنیتی در حفاظت از کشور و حفظ ثبات داخلی نیز مورد تأکید قرار گرفت و از کشور‌های عربی و جامعه بین‌المللی خواسته شد حمایت‌های خود از لبنان را افزایش دهند.

حزب‌الله و جنبش امل در پایان تأکید کردند وحدت ملی نخستین خط دفاعی لبنان در برابر تهدیدات است و دولت باید مسئولیت‌های خود را از سطح مواضع و تعهدات به اقدامات عملی و ملموس تبدیل کند.