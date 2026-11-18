سرمربی تیم فوتبال استقلال امروز چهارشنبه جلسه‌ای را با مدیران این باشگاه برگزار کرد و به همین خاطر در تمرین تمیش حضور نداشت.

جوان آنلاین: سهراب بختیاری زاده سرمربی تیم فوتبال استقلال که دغدغه‌هایی را پیرامون این تیم داشت امروز جلسه‌ای را با مصطفی متدین و اعضای هیئت مدیره این باشگاه برگزار کرد.

به گزارش مهر، در جلسه امروز آبی‌ها مسائل مختلفی از جمله پیگیری جذب بازیکن در نیم فصل، بهبود کیفیت زمین چمن تمرینی و ... مورد بحث قرار گرفت.

جلسه استقلالی‌ها مدت طولانی به طول انجامید و به همین دلیل بختیاری زاده در تمرین امروز حضور نداشت و دستیاران او کار‌های فنی را پیش بردند.

در حالی که در فضای مجازی مطرح شده بود بختیاری زاده قهر کرده و حتی استعفا داده است، اما این موضوع صحت ندارد.