منابع فلسطینی از یورش ده‌ها شهرک نشین صهیونیست به مسجدالاقصی و برگزاری مراسم تلمودی از سوی آنها خبر دادند.

جوان آنلاین: به نقل از المسیره، منابع فلسطینی از یورش ۱۱۵ شهرک نشین صهیونیست به مسجدالاقصی از سمت باب المغاربه و اقدامات تحریک آمیز و برگزاری مراسم تلمودی از سوی آنها در سایه تدابیر شدید از سوی پلیس دشمن صهیونیستی خبر دادند.

این منابع به محدویت‌های شدید اعمال شده از سوی نظامیان اشغالگر در حومه مسجدالاقصی و بخش قدیمی قدس اشغالی شامل ایجاد موانع آهنی در ورودی‌های این مکان مقدس و ممانعت از ورود نمازگزاران فلسطینی اشاره کردند.

همزمان استاندار قدس اشغالی از تحرکات گروه‌های موسوم به هیکل خبر دادند.

این در حالی است که صهیونیست‌ها به دنبال یورش گسترده در عید موسوم به حانوکای عبری در فاصله چهارم تا دوازدهم دسامبر آینده هستند.