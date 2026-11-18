معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا، درباره آگهی‌های جعلی استخدام در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها هشدار داد.

جوان آنلاین: سرهنگ جواد مختاررضایی در خصوص کلاهبرداران با وعده «استخدام فوری با درآمد بالا»، گفت: کلاهبرداران کارجو را به صفحه‌ای شبیه سایت رسمی یک شرکت یا سازمان می‌کشانند و بعد به بهانه تکمیل ثبت‌نام، از او می‌خواهند مبلغی هرچند اندک بپردازد یا برنامه‌ای نصب کند.

به گزارش ایسنا، وی افزود: درگاه پرداخت ممکن است جعلی باشد و برنامه معرفی‌شده هم ممکن است با دسترسی به پیامک‌های بانکی، زمینه برداشت غیرمجاز از حساب را فراهم کند.

سرهنگ مختاررضایی به کاربران توصیه کرد: اعتبار آگهی را از طریق سایت یا شماره تماس رسمی کارفرما بررسی کنید. از طریق لینک‌های مشکوک پول واریز نکنید، اطلاعات شخصی یا بانکی وارد نکنید و برنامه‌ای نصب نکنید.

معاون فرهنگی پلیس فتا با اشاره به این که اگر برنامه مشکوک را نصب کرده‌اید، گوشی را روی حالت پرواز بگذارید، تأکید کرد که مطمئن شوید وای‌فای هم خاموش است و از یک دستگاه دیگر با بانک تماس بگیرید تا دسترسی بانکی‌تان موقتاً مسدود شود.

وی ادامه داد: در تلفن همراه اندروید از مسیر تنظیمات، سپس برنامه‌ها، برنامه‌ای را که از طریق آگهی نصب کرده‌اید پیدا کنید و «حذف نصب» را بزنید.

سرهنگ مختاررضایی افزود: اگر برنامه حذف نمی‌شود، گوشی را دوباره به اینترنت وصل نکنید و از مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا راهنمایی بگیرید و اگر برداشت غیرمجاز رخ داده، برای گزارش منتظر حذف برنامه نمانید.