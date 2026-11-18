جوان آنلاین: به نقل از آناتولی، ژرالد دارمانن، وزیر دادگستری فرانسه اعلام کرد از آغاز اعتراضات در ۱۷ اکتبر تاکنون ۷ هزار و ۱۸۴ نفر بازداشت شده و ۴۶۶ حکم زندان در ارتباط با این تجمعات صادر شده است.

به گفته وی، از مجموع بازداشت‌شدگان ۴ هزار و ۵۲۳ نفر بزرگسال و ۲ هزار و ۶۶۱ نفر زیر سن قانونی بوده‌اند. این پرونده‌ها به ۳ هزار و ۵۳ مورد پیگرد قضایی و هزار و ۲۱۷ اقدام جایگزین منجر شده است.

دارمانن افزود ۲ هزار و ۳۰۱ نفر به دادگاه معرفی شده‌اند و حدود ۷۰ درصد پرونده‌های قضایی با حضور فوری متهمان نزد مقام قضایی رسیدگی شده است.

وی همچنین از صدور ۴۶۶ حکم زندان شامل ۱۹۵ حکم بدون تعلیق و ۱۱۱ حکم همراه با دستور بازداشت فوری خبر داد. تا ۱۶ نوامبر نیز ۳۵۶ نفر از آزادی محروم بودند که ۱۸۶ نفر از آنها زندانی و بقیه در بازداشت موقت به سر می‌بردند.

وزیر دادگستری فرانسه گفت حدود دو سوم این آمار به نخستین روز اعتراضات، یعنی ۱۷ اکتبر، مربوط می‌شود.

این اعتراضات در مخالفت با افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش خدمات عمومی برگزار شده و فعالان جنبش جلیقه‌زردها، دانشجویان و اتحادیه‌های کارگری در آن حضور داشته‌اند.