شورای عالی قضایی عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که دادگاه کیفری الکرخ، ۶ تروریست دارای تابعیت فرانسوی را به اتهام عضویت در گروه تروریستی داعش به حبس ابد محکوم کرد.

جوان آنلاین: به نقل از واع، شورای عالی قضایی عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که دادگاه کیفری الکرخ، ۶ تروریست دارای تابعیت فرانسوی را به اتهام عضویت در گروه تروریستی داعش به حبس ابد محکوم کرد و این احکام با حضور وکلای مدافع محکومان و نمایندگانی از سفارت فرانسه در عراق صادر شد.

به گزارش مهر، شورای عالی قضایی عراق بیان کرد: با صدور این احکام، شمار اتباع فرانسوی محکوم‌شده در این پرونده به ۱۶ نفر رسید. مقامات عراقی این افراد را از شمال شرق سوریه تحویل گرفته بودند و تحقیقات درباره این پرونده را دادگاه تحقیقات الکرخ اول با پشتیبانی مرکز ملی همکاری‌های قضایی بین‌المللی بر عهده داشت.

این مرکز نیز با بررسی و تطبیق ادله و اسناد بر اساس پایگاه داده ملی خود، در روند تکمیل پرونده و ارجاع متهمان به دادگاه مربوطه مشارکت کرد.