رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با اذعان به نگرانی‌های ایمنی و امنیتی ایران درباره بازرسی از تأسیسات هسته‌ای آسیب‌دیده، تأکید کرد که امکان دستیابی به توافق برای رفع این نگرانی‌ها وجود دارد و ابراز امیدواری کرد همکاری‌های تهران و آژانس از سر گرفته شود.

جوان آنلاین: گروسی امروز (چهارشنبه) در حاشیه نشست شورای حکام به خبرنگاران در وین گفت: «من بار‌ها تأکید کرده‌ام که اگر نگرانی‌هایی درباره ایمنی یا امنیت وجود داشته باشد، این موضوعی است که می‌توانیم درباره آن به توافق برسیم.»

به گزارش ایرنا، وی با اشاره به توافق قاهره افزود: «سال گذشته توافقی را در قاهره امضا کردیم که دقیقاً با هدف در نظر گرفتن نگرانی‌های مشخص ایران درباره دسترسی به تأسیساتی بود که هدف حمله قرار گرفته‌اند.»

مدیرکل آژانس ابراز امیدواری کرد که تهران و این نهاد بتوانند بار دیگر به تفاهمی مشترک دست یابند و همکاری‌های پادمانی را از سر بگیرند.

گروسی که تاکنون حملات غیرقانونی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران از سوی ایالات متحده و رژیم صهیونیستی را محکوم نکرده است، مدعی شد که به‌جز نیروگاه بوشهر، بازرسی دیگری در تأسیسات هسته‌ای ایران انجام نمی‌شود و سطح همکاری‌های کنونی تهران با آژانس مطابق انتظارات این نهاد نیست.

مدیرکل آژانس در ادامه ادعا کرد: «من همکاری‌ها را نادیده نمی‌گیرم، بلکه همکاری به شکلی که باید وجود ندارد.»

جمهوری اسلامی ایران تأکید کرده است اجرای عادی تدابیر پادمانی در شرایط غیرعادی ناشی از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی امکان‌پذیر نیست و بازگشت به روند معمول بازرسی‌ها مستلزم رسیدگی به نگرانی‌های مشروع امنیتی و رفع پیامد‌های این حملات است.

مدیرکل آژانس در بخش دیگری از نشست خبری، در پاسخ به پرسشی درباره موضوع احتمال خروج ایران از معاهده منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی) گفت که عضویت در این معاهده یک تصمیم حاکمیتی و ملی است، اما خروج تهران از آن را اقدامی سنجیده نمی‌داند.

وی افزود که آژانس همواره در پی عضویت همگانی کشور‌ها در ان‌پی‌تی است و ابراز امیدواری کرد ایران همچنان به عضویت خود در این معاهده ادامه دهد.

گروسی برای سرپوش گذاشتن بر رفتار دوگانه آژانس، ادعا کرد: «اگر (رژیم) اسرائیل عضو ان‌پی‌تی بود و من با ایران و (رژیم) اسرائیل رفتار متفاوتی داشتم، آن‌وقت می‌شد از استاندارد دوگانه سخن گفت.»

مدیرکل آژانس در عین حال اظهار داشت که خواهان پیوستن (رژیم) اسرائیل به معاهده منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای است.

مدیرکل آژانس همچنین در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت ذخایر هسته‌ای ایران و احتمال اقدامات تازه شورای حکام، بار دیگر خواستار دسترسی بازرسان به تأسیسات هسته‌ای کشور شد.

وی مدعی شد که آژانس به دلیل فقدان دسترسی، قادر به تأیید وضعیت کنونی مواد هسته‌ای ایران نیست و نمی‌تواند درباره محل نگهداری یا وضعیت این مواد اظهارنظر قطعی کند.

گروسی در عین حال تأکید کرد که مسائل عملی مربوط به بازگشت بازرسان قابل بررسی و حل‌وفصل است و ابراز امیدواری کرد راهی برای ازسرگیری فعالیت‌های راستی‌آزمایی در ایران پیدا شود.

در بخش دیگری از نشست خبری، خبرنگار بلومبرگ با اشاره به نگرانی‌های امنیتی ایران درباره احتمال تکرار تجاوز نظامی به تأسیسات هسته‌ای کشور، از گروسی پرسید که آیا از واشنگتن و تل‌آویو خواسته است تضمین صریحی برای خودداری از حمله مجدد به مراکز هسته‌ای ایران ارائه کنند؟

مدیرکل آژانس بدون ارائه پاسخ مشخص درباره مطالبه چنین تضمینی از آمریکا و رژیم صهیونیستی، گفت که نگرانی‌های ایران درباره ایمنی تأسیسات آسیب‌دیده، از جمله خطرات ناشی از آلودگی احتمالی، مورد توجه آژانس قرار گرفته است.

وی با اشاره به توافق قاهره افزود که این توافق دقیقاً برای بررسی نگرانی‌های مشخص ایران درباره دسترسی به تأسیسات هدف حمله قرارگرفته تنظیم شده بود.

مدیرکل آژانس همچنین از ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای حل‌وفصل مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای ایران خبر داد و گفت، آژانس در این تلاش‌های سیاسی مشارکت ندارد، اما همچنان از دستیابی به راه‌حل دیپلماتیک حمایت می‌کند.

در بخش دیگری از نشست، خبرنگار خبرگزاری آلمان با اشاره به اعلامیه اخیر دولت آمریکا برای تعیین پاداشی تا سقف ۲۰ میلیون دلار در قبال دریافت اطلاعات درباره برنامه هسته‌ای ایران، از گروسی پرسید که آیا چنین اقدامی تلاش‌های آژانس برای احیای همکاری‌های پادمانی با تهران را دشوارتر نمی‌کند؟

مدیرکل آژانس بدون محکوم کردن اقدام تحریک‌آمیز واشنگتن، از اظهارنظر درباره آن خودداری کرد و گفت: «از زمان آغاز این درگیری در ژوئن سال گذشته، اظهارات زیادی مطرح شده است. این‌گونه مواضع سیاسی بر عهده کسانی است که آنها را بیان می‌کنند و ما درباره این مسائل اظهارنظر نمی‌کنیم.»

وی سپس به‌جای پاسخ مستقیم درباره پیامد‌های امنیتی تلاش آمریکا برای دستیابی به اطلاعات حساس هسته‌ای ایران، بار دیگر موضوع بازگشت بازرسان را مطرح کرد و گفت: «معتبرترین اطلاعات درباره برنامه هسته‌ای ایران، اطلاعاتی است که بازرسان بین‌المللی از طریق اجرای قانونی اختیارات خود ارائه می‌کنند.»

گروسی با نادیده گرفتن ریشه وضع موجود افزود که ادامه وضعیت کنونی و فقدان اطلاعات کافی درباره برنامه هسته‌ای ایران برای هیچ‌یک از طرف‌ها، مطلوب نیست و آژانس باید بتواند فعالیت‌های راستی‌آزمایی خود را از سر بگیرد.

جمهوری اسلامی ایران بار‌ها تأکید کرده است که برنامه هسته‌ای کشور کاملاً صلح‌آمیز و در چارچوب حقوق و تعهدات پادمانی دنبال می‌شود و هرگونه همکاری با آژانس باید با در نظر گرفتن واقعیت‌های امنیتی پس از حملات غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی به تأسیسات هسته‌ای ایران ارزیابی شود.

تهران همچنین تأکید دارد که حمله به تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان، نقض آشکار حقوق بین‌الملل و تهدیدی جدی علیه نظام عدم اشاعه است و آژانس، به‌جای تکرار ادعا‌های سیاسی، باید نسبت به محکومیت این اقدامات و جلوگیری از عادی‌سازی حمله به مراکز هسته‌ای موضعی روشن و بی‌طرفانه اتخاذ کند.