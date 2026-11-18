سرمربی تیم ملی فوتبال امید با رئیس، دبیر و مدیران مسابقات سازمان لیگ در خصوص همکاری باشگاه ها با تیم امید نشستی برگزار کرد.

جوان آنلاین: یحیی گل محمدی سرمربی تیم امید کشورمان، امروز چهارشنبه در سازمان لیگ فوتبال با حیدر بهاروند نایب رئیس فدراسیون فوتبال و رئیس سازمان لیگ، محمدرضا کشوری فرد دبیرسازمان لیگ و امیرحسین روشنک رئیس مسابقات لیگ برتر نشستی برگزار کرد.

به گزارش ایسنا، در این نشست ضمن مرور تقویم باشگاهی و ملی و مسابقات بین المللی در خصوص راهکار‌های مثبت و موثر برای همکاری باشگاه‌ها با تیم امید در خصوص در اختیار قراردادن بازیکنان بحث و گفت‌و‌گو شد.

در این جلسه یحیی گل محمدی از مسئولان سازمان لیگ خواست در زمان‌های مورد نظر و هنگام برگزاری مسابقات تیم امید بازیکنان دعوت شده به طور کامل در اختیار تیم امید باشند

همچنین مسئولان سازمان لیگ با توجه به صحبت‌های مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال در خصوص اولویت بودن تیم امید کشورمان و همچنین تقویم فشرده مسابقات باشگاهی و محدودیت زمانی قول همکاری مطلوب با تیم امید کشورمان را دادند.

اردوی مینی کمپ تیم امید در فیفادی‌ها

طبق پیگیری‌های ایسنا، گل محمدی برنامه تیم ملی امید را به سازمان لیگ ارائه کرد و مقرر شد هر زمان که فرصت باشد تیم امید مینی کمپ‌های مختلفی را برگزار کند و حتی در صورت امکان در تعطیلات نیم فصل هم اردویی را پشت سر بگذارد.

همچنین تیم ملی امید به دنبال برگزاری اردو در فیفادی فروردین ماه است.