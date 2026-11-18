همزمان با هفته کتاب و در راستای ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی، فرهنگسرای رضوان نخستین جلسه از برنامه «کتاب ۴۲؛ دفتر اول» را در قالب کارگاه «محاکات» برگزار می‌کند.

نخستین نشست «محاکات» با حضور دو تن از نویسندگان حوزه ادبیات دینی و مقاومت، با محوریت آموزش داستان‌نویسی و ثبت روایت‌های خانواده‌های معظم شهدا، پنجشنبه ۲۸ آبان‌ماه در فرهنگسرای رضوان برگزار می‌شود.

همزمان با هفته کتاب و در راستای ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی، فرهنگسرای رضوان نخستین جلسه از برنامه «کتاب ۴۲؛ دفتر اول» را در قالب کارگاه «محاکات» برگزار می‌کند.

این نشست از ساعت ۱۳ تا ۱۷ با حضور استاد سیدمحمد سادات اخوی، شاعر و نویسنده شهیر ادبیات دینی، و رضا رسولی، نویسنده ادبیات مقاومت و عضو انجمن قلم ایران، میزبان علاقه‌مندان به حوزه کتاب و ادبیات خواهد بود.

محور اصلی این برنامه، داستان‌نویسی بر پایه روایت‌های متنوع خانواده‌های معظم شهدای دفاع مقدس دوم و سوم با در نظر گرفتن تفاوت‌های نسلی، فرهنگی و اجتماعی است. همچنین آموزش اصول روایت‌گری، انتقال تجربه نویسندگان و فراهم کردن زمینه آشنایی و توانمندسازی نسل جوان علاقه‌مند به ثبت و بازآفرینی روایت‌های ارزشمند دفاع و مقاومت، از اهداف این نشست است.

این برنامه با الهام از سیره رهبر شهید در توجه به کتاب و کتابخوانی، در پی گسترش فرهنگ مطالعه و پرورش نسل تازه‌ای از روایتگران و داستان‌نویسان حوزه ادبیات مقاومت است.

ویژه برنامه کتاب ۴۲، از مجموعه برنامه‌های هفته کتاب سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران است که با محوریت کتاب در میدان مقاومت در حال برگزاری است.

پنجشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۵

فرهنگسرای رضوان

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