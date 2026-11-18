جوان آنلاین: سی‌امین دوره مراسم جوایز بهترین‌های فوتبال آسیا (AFC Awards ۲۰۲۶) فردا پنج‌شنبه ۲۸ آبان‌ماه در شهر بانکوک تایلند برگزار می‌شود و طی آن برترین‌های فوتبال قاره در ۱۹ بخش مختلف معرفی و تقدیر خواهند شد.

این مراسم در سالن آکسرا تئاتر کینگ پاور بانکوک برگزار می‌شود و از ساعت ۱۹ به وقت محلی (۱۵:۳۰ به وقت ایران) آغاز خواهد شد.

علاقه‌مندان به فوتبال می‌توانند مراسم انتخاب بهترین‌های فوتبال آسیا را به‌صورت زنده از طریق کانال رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا در یوتیوب و سایر بسترهای دیجیتال AFC دنبال کنند.

در این دوره، فوتبال ایران نیز با چند نماینده در بخش‌های مختلف حضور دارد. علیرضا بیرانوند، دروازه‌بان تیم ملی و باشگاه تراکتور، یکی از سه نامزد نهایی جایزه مرد سال فوتبال آسیا است و برای کسب این عنوان با سالم الدوسری و فراس البریکان از عربستان رقابت می‌کند.

همچنین حسین طیبی و سعید احمدعباسی در بخش بهترین بازیکن فوتسال آسیا و مرضیه جعفری در بخش بهترین مربی زن سال آسیا نامزد شده‌اند. فدراسیون فوتبال ایران نیز در بخش جایزه توسعه فوتبال پایه در سطح طلایی با فدراسیون‌های استرالیا و ژاپن رقابت دارد.

باید دید نمایندگان فوتبال ایران در این دوره از جوایز کنفدراسیون فوتبال آسیا تا چه اندازه موفق خواهند بود و آیا بیرانوند می‌تواند برای نخستین بار عنوان مرد سال فوتبال آسیا را به دست آورد یا خیر.