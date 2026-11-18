جوان آنلاین: کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش، بر اساس این مصوبه که در هفتاد و یکمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش در ۱۳ مهرماه ۱۴۰۵ مطرح و به تصویب رسید، نتایج آزمون‌های نهایی پایه دوازدهم در نوبت‌های خرداد، شهریور و دی‌ماه سال ۱۴۰۵ برای فارغ‌التحصیلان دوره دوم متوسطه مدارس داخل و خارج از کشور در محاسبه معدل کتبی لحاظ خواهد شد.

مطابق مصوبه شماره ۱۰۷۳ شورای عالی آموزش و پرورش، نتایج آزمون‌های درس یا دروس نهایی پایه دوازدهم که در خرداد و شهریورماه برگزار شده و آزمون‌هایی که در دی‌ماه سال ۱۴۰۵ برگزار می‌شود، در محاسبه معدل کتبی فارغ‌التحصیلان دوره دوم متوسطه مدارس داخل و خارج از کشور محاسبه خواهد شد.

در همین رابطه، بند دو مصوبه ۷۱ کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش به منظور حفظ آرامش روحی و روانی دانش آموزان وخـانواده هـای آنـان به شرح زیر اصلاح شده است:

بنــد دو مصـوبه هفتـاد و یکمین(۷۱) جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش به دانش آموزان(روزانه، بزرگسـال، آموزش از راه دور، ایثارگران و داوطلبان آزاد) اجازه داده می شود، بـدون محـدودیت های ذکر شـده در بند دو مصوبه ۷۱ کمیسیون معین(تاریخ، ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ ) در دی ماه سال تحصـیلی-۱۴۰۶ ۱۴۰۵ نسـبت به انتخاب واحد و شـرکت در آزمون درس/ دروس مربوطه اقدام نمایند.