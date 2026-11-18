وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که شمار شهدای جنگ از آغاز حملات به نوار غزه تاکنون به ۷۴ هزار و ۷۱۰ نفر و شمار زخمی‌ها به ۱۷۶ هزار و ۱۳۱ نفر رسیده است.

جوان آنلاین: وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز چهارشنبه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته پیکر ۷ شهید به بیمارستان‌های این باریکه منتقل شده است که ۶ نفر از آنان به‌ تازگی به شهادت رسیده و یک نفر نیز بر اثر جراحات قبلی جان باخته است.

این وزارتخانه بیان کرد که ۱۵ فلسطینی نیز طی ۲۴ ساعت گذشته زخمی شده‌اند.

طبق اعلام وزارت بهداشت فلسطین درغزه؛ از زمان برقراری آتش‌بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ تاکنون، ۱۶۵۸ فلسطینی به شهادت رسیده و ۶ هزار نفر نیز زخمی شده‌اند. همچنین پیکر ۸۵۰ شهید از زیر آوار بیرون کشیده شده است.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که شمار شهدای جنگ از آغاز حملات به نوار غزه تاکنون به ۷۴ هزار و ۷۱۰ نفر و شمار زخمی‌ها به ۱۷۶ هزار و ۱۳۱ نفر رسیده است.