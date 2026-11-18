تحلیل‌ها و برآوردهای محافل صهیونیستی نشان می‌دهد حمایت راهبردی واشنگتن از تل‌آویو دیگر تضمین‌شده نیست و هرگونه جنگ تازه علیه تهران نه‌تنها هدف براندازی را محقق نمی‌کند، بلکه به تله جنگی فرسایشی بدل خواهد شد که خروجی آن رها شدن تل‌آویو دربرابر قدرت پابرجای ایران است.

جوان آنلاین: وبگاه رسانه قطری العربی الجدید در یادداشتی نوشت تحلیل‌های رسانه‌ای و محافل راهبردی در تل‌آویو پیرامون نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا از یک جمع‌بندی حاکی از بن‌بست پرده برمی‌دارند و آن اینکه حمایت همه‌جانبه و تاریخی واشنگتن از رژیم صهیونیستی به‌دلیل دگرگونی‌های سیاسی، جمعیتی و اجتماعی در داخل آمریکا دچار تزلزل شده و دست دونالد ترامپ برای راه‌اندازی یا ادامه جنگی طولانی علیه جمهوری اسلامی ایران به شدت بسته شده است.

بر اساس ارزیابی‌های محافل امنیتی و سیاسی تل‌آویو، هرگونه گزینه نظامی علیه ایران فاقد ضمانت راهبردی است؛ چراکه نه تهاجم نظامی مانع از بازسازی فوری توانمندی‌های دفاعی ایران می‌شود و نه تحریم‌ها و فشارهای دریایی به فروپاشی نظام تهران یا سلب کنترل آن بر صحنه نبرد می‌انجامد.

از دید تحلیلگران صهیونیستی، پایداری ساختار ایران در برابر فشارها عملاً برای تهران زمان می‌خرد و تداوم حکومت را تضمین می‌کند.

از سوی دیگر، مهم‌ترین هراس تل‌آویو تبدیل رویارویی با ایران به یک «جنگ فرسایشی بلندمدت» است؛ روندی که در آن توان و بردباری تهران برای بی‌اثر کردن فشارها بسیار فراتر از ظرفیت واشنگتن برای ادامه تنش ارزیابی می‌شود.

این برآوردها هشدار می‌دهند که رویارویی واشنگتن با تهران ممکن است بدون دستیابی به نتایج مطلوب تل‌آویو متوقف شود و با بازتعریف منافع منطقه‌ای آمریکا، رژیم صهیونیستی تنها و آسیب‌پذیر در برابر تهدید پایدار ایران باقی بماند.

همچنین وجود شکاف اساسی میان منافع واشنگتن و تل‌آویو از دیگر نقاط ضعف رژیم صهیونیستی است.

ترامپ به این جمع‌بندی رسیده که آغاز درگیری جدید، آمریکا را به ورطه هزینه‌های سنگین انسانی، جهش بهای نفت و بحران در تجارت دریایی جهانی می‌کشاند. از این رو، فشار سنگین ناشی از پیروزی دموکرات‌ها در کنگره، ترامپ را به سمت پرهیز از درگیری نظامی سوق داده و تلاش‌های تل‌آویو برای گره زدن امنیت خود به امنیت ملی آمریکا را ناکام گذاشته است.