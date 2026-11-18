نخست وزیر پیشین قطر گفت که از دیدگاه آمریکا، کشورهای عربی تا زمانی خوب و قابل قبول هستند که واشنگتن به آنها نیاز دارد، اما وقتی نیاز آن تامین شود، اولویت‌هایش تغییر می‌کند.

جوان آنلاین: حمد بن جاسم بن جبر آل ثانی، نخست‌وزیر پیشین قطر، اظهارات استیو بانون، مشاور سابق دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، را که در آن از ایالات متحده خواسته بود از کشورهای خلیج فارس فاصله بگیرد، مورد انتقاد قرار داد.

وی گفت که این اظهارات چگونگی تعامل واشنگتن با متحدانش را که بر اساس منافع این کشور تغییر می‌کند، نشان می‌دهد.

بن جاسم روز سه‌شنبه در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت که از اظهارات بانون درباره عربستان سعودی، قطر، کویت و امارات متحده عربی تعجب نکرده است؛ کشورهایی که به گفته او خواهان حمایت آمریکا از تأسیسات نفتی خود هستند، اما بنا بر دیدگاه بانون، آمریکا دیگر به نفت آن‌ها نیازی ندارد.

بانون پیش‌تر در اظهاراتی به منابع جایگزین انرژی آمریکا اشاره کرده و گفته بود نفت ونزوئلا، تولید نفت در خلیج مکزیک و همچنین نفتی که قرار است از گویان وارد بازار شود، عواملی هستند که اهمیت وابستگی به کشورهای خلیج فارس را کاهش می‌دهند.

بن جاسم افزود: اظهارات بانون، همان چیزی را تأیید می‌کند که پیش‌تر گفته بودم؛ اینکه در آمریکا، فقط زمانی که به ما نیاز دارند، خوب و قابل‌قبول هستیم و با ما دوستی می‌کنند؛ اما وقتی که به ما نیازی ندارند، اولویت‌هایشان تغییر می‌کند.

وی ضمن هشدار درباره اعتماد نادرست به ثبات مواضع آمریکا در قبال متحدانش، تصریح کرد که این اظهارات باید درسی باشد که هر رهبری آن را درک کند؛ نه‌ فقط رهبران خلیج فارس، بلکه رهبران سراسر جهان عرب.

نخست‌وزیر پیشین قطر همچنین از«شیوه نامناسب» بانون در بیان دیدگاه‌هایش ابراز نارضایتی کرد و گفت که دعوت او به تغییر سیاست آمریکا، اعتبار ادعایی واشنگتن درباره پایبندی به حمایت از دوستان و متحدانش را زیر سؤال می‌برد.

بن جاسم به تفاوت لحن مشاور سابق ترامپ هنگام صحبت درباره رژیم صهیونیستی نیز اشاره کرد و گفت: اما هنگامی که بانون درباره اسرائیل صحبت کرد، شیوه سخن گفتنش متفاوت بود.

بانون در دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ، سمت مشاور ارشد راهبردی در کاخ سفید را برعهده داشت و یکی از چهره‌های رسانه‌ای برجسته جریان ملی‌گرای راست‌گرای آمریکا به شمار می‌رود.

بانون در یکی از قسمت‌های برنامه خود با عنوان «اتاق جنگ» در ژانویه ۲۰۲۶ گفته بود که کشورش دیگر به عربستان سعودی، قطر و امارات نیازی ندارد. او این اظهارات را در چارچوب بحث درباره بازآرایی اولویت‌های راهبردی آمریکا و منابع نفتی در دسترس این کشور مطرح کرده بود.