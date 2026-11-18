جوان آنلاین: شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان در پیام تسلیتی به مناسبت درگذشت آیت الله شیخ وحید خراسانی (ره) گفت: من از طرف حزب‌الله لبنان درگذشت مرجع دینی آیت‌الله شیخ وحید خراسانی را به حوزه علمیه در قم و تمام حوزه‌ها و تمام مومنین تسلیت می‌گویم.

بعه گزارش ایسنا، طبق گزارش صابرین نیوز، وی گفت: شیخ وحید خراسانی عمر خود را در خدمت به اسلام و رویکرد ولایت سپری کرد و میراق علمی بزرگی از پژوهش‌ها و دروس و علمایی را برجای گذاشت که به دست او آموزش دیدند.

این در حالی است که آیین تشییع پیکر مطهر مرجع عالیقدر جهان تشیع، آیت الله حسین وحید خراسانی رحمت الله علیه چهارشنبه ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۵ با حضور پرشور اقشار مردم، علمای حوزه علمیه، مسئولین کشوری و استانی و شاگردان ایشان در شهر قم برگزار شد.