جوان آنلاین: بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در واکنش به انتخاب متان کاهانا به‌عنوان رئیس جدید کنست، این اقدام را «ننگی ابدی» توصیف کرد و گفت: رئیس کنست به‌ صورت یک‌جانبه و با آرای حامیان تروریسم انتخاب شد. این اتفاقی ننگی در تاریخ کنست است.

در حالی که در پی شکست‌های مکرر رژیم صهیونیستی در جبهه‌های مختلف جنگ، افکار عمومی این رژیم در انتخابات کنست شکست سختی را به نتانیاهو وارد کردند، نتانیاهو همچنان از تشکیل دولت وحدت به ریاست خود دم زده و مدعی شد که ساکنان سرزمین‌های اشغالی با واگذاری اداره رژیم به کسانی که به سرود آن بی‌احترامی می‌کنند، مخالف‌اند و خواستار وحدت هستند.

نتانیاهو همچنین خاطرنشان کرد: گادی آیزنکوت، رئیس حزب «یشار» و مأمور تشکیل کابینه آینده، نفتالی بنت، رئیس حزب «باهم»، و آویگدور لیبرمن، رئیس حزب «اسرائیل خانه ما»، به‌جای وحدت ملی، حضور در کنار حامیان تروریسم را انتخاب کردند.

کنست رژیم صهیونیستی دیروز سه‌شنبه، متان کاهانا، نامزد حزب «یشار»، را با حمایت نمایندگان عرب و با کسب اکثریت ۶۶ رأی از مجموع ۱۲۰ نماینده، به‌عنوان رئیس جدید خود انتخاب کرد. وی جانشین امیر اوحانا از حزب لیکود شد.

حزب لیکود اعلام کرد قصد دارد «امیر اوحانا»، رئیس پیشین کنست را پس از جایگزینی او با متان کاهانا، به‌ عنوان وزیر امور راهبردی منصوب کند.

با این حال، «گالی بهاراو میارا»، مشاور حقوقی دولت، به بنیامین نتانیاهو اعلام کرده است که انتصاب یک عضو کنست به‌ عنوان وزیر در دولت نیازمند تصویب کنست است؛ در حالی که ائتلاف تحت رهبری نتانیاهو دیگر اکثریت کرسی‌های کنست را در اختیار ندارد.