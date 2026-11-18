وزیر خارجه فرانسه مدعی شد نیروهای این کشور در اوکراین تنها مأموریت‌های آموزشی و تعمیر و نگهداری تجهیزات را بر عهده دارند و در مناطق دور از خط مقدم فعالیت می‌کنند.

جوان آنلاین: ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه اعلام کرد پاریس طرف جنگ در مناقشه روسیه و اوکراین نیست و قصدی برای تبدیل شدن به یکی از طرف‌های درگیر را نیز ندارد.

بارو در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی فرانس ۵، در واکنش به اعلام روسیه مبنی بر مشارکت مستقیم نظامیان فرانسوی در جنگ اوکراین گفت: ما آشکارا طرف جنگ در اوکراین نیستیم و هیچ قصدی برای تبدیل شدن به آن نداریم.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه حضور نیروهای نظامی فرانسه در اوکراین را به معنای مشارکت مستقیم این کشور در جنگ دانست و اعلام کرد مسکو نگرانی‌های خود را به پاریس منتقل کرده است.

بارو گفت فرانسه همچنان با اعزام شمار محدودی از نیروهای آموزشی و کارکنان مسئول تعمیر و نگهداری تجهیزات، از ارتش اوکراین حمایت می‌کند. وی تأکید کرد فعالیت این نیروها در مناطق دور از خط مقدم انجام می‌شود و به معنای مشارکت مستقیم نظامی در جنگ نیست.