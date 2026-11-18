وزیر کشور با تاکید بر اینکه ناترازی انرژی و مدیریت بهینه مصرف، مساله کلیدی کشور است، از گازسوز شدن ۱۹ هزار خودرو در یک سال اخیر، تجاری‌ سازی فناوری تبدیل زباله به سوخت (RDF) و الزام به دورکاری کارکنان مازاد شهرداری‌ها با هدف کاهش مصرف انرژی خبر داد.

جوان آنلاین: اسکندر مومنی روز چهارشنبه در مراسم پیمان دوستی شهرهای پایتخت تاریخ ایران و چهارمین نشست شهرداران کلان‌شهرها و مراکز استان‌های کشور که در قزوین برگزار شد، با اشاره به وابستگی متقابل حامل‌های انرژی اظهار کرد: موضوع امروز، انرژی است؛ اگرچه مشکل اصلی امسال گاز است اما سایر انرژی‌ها نیز به گاز متصل هستند، چرا که تولید برق به سوخت گازوئیل یا مازوت وابسته است و باید برای مدیریت این زنجیره تدابیر فوری اندیشیده شود.

وی با اشاره به اقدامات دانش‌بنیان در حوزه انرژی تصریح کرد: موضوع استفاده از فناوری «آر.دی.اف» (RDF) یا تبدیل زباله به سوخت، از مرحله ایده عبور کرده و اکنون در کرمانشاه تجاری‌سازی شده است، در حال حاضر تولید انرژی از این طریق به حداکثر رسیده و این طرح در کارخانجات سیمان نیز اجرایی می‌شود.

وزیر کشور در ادامه به ظرفیت شهرداری‌ها در بهینه‌سازی مصرف انرژی اشاره کرد و گفت: تعویض لامپ‌های معابر عمومی در برخی شهرها ظرفیت ۴۰ تا ۶۰ درصدی برای کاهش مصرف دارد که اجرای سراسری آن می‌تواند تا ۵۰ درصد صرفه‌جویی در پی داشته باشد و همچنین گازسوز کردن خودروهای ناوگان شهرداری‌ها به عنوان پیشگام این حوزه آغاز شده و در یک سال اخیر نیز ۱۹ هزار خودرو در کشور گازسوز شده‌اند.

این مسوول با تاکید بر لزوم مولدسازی و اصلاح ساختار اداری، افزود: شهرداری‌ها چند برابر نیاز خود نیروی انسانی مازاد دارند که باید موضوع دورکاری آنان مد نظر قرار گیرد تا علاوه بر کاهش تردد و مصرف انرژی، ساختمان‌های مازاد آن‌ها نیز برای مولدسازی و کاربردهای دیگر مورد استفاده قرار گیرند.

مومنی همچنین بر ضرورت استفاده از فناوری‌های نوین در حوزه آب و کشاورزی تاکید کرد و یادآور شد: استفاده از پلاسما نه تنها در تصفیه پساب بلکه در کشاورزی و افزایش دوبرابری تولید محصولاتی نظیر گندم، کلزا و ذرت کاربرد دارد که این امر به معنای کاهش مصرف آب و به تبع آن صرفه‌جویی در مصرف برق بوده و طرحی بسیار زودبازده است.

وزیر کشور با اشاره به نقش کلیدی مدیریت شهری و نهادهای آموزشی در فرهنگ‌سازی مصرف بهینه، بیان کرد: آموزش خانواده‌ها بسیار مهم است و شهرداران باید در این زمینه پای کار باشند؛ همچنین آموزش دانش‌آموزان در ۱۲۰ هزار مدرسه شهری برای کاهش مصرف انرژی تأثیر بسزایی دارد و همراه با این آموزش‌ها باید بروشورهای تبیینی میزان صرفه‌جویی میان شهروندان توزیع شود.

مومنی با تاکید بر نظارت دقیق بر اماکنی که از انرژی رایگان استفاده می‌کنند، خاطرنشان کرد: وزارتخانه‌های کشور، آموزش و پرورش و اقتصاد باید نشست‌های تخصصی جداگانه‌ای برای مدیریت مصرف در این اماکن برگزار کنند تا با نظارت مستمر، الگوی کاهش مصرف انرژی در تمامی سطوح جامعه و میان مسوولان و مردم به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود.