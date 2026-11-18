فینال تورنمنت ملی بازی‌های همراه اول با دو میلیارد تومان جوایز نقدی و غیرنقدی، روزهای ۲۸ و ۲۹ آبان‌ماه در تهران برگزار می‌شود.

تبلیغات :::..:::....





به گزارش روابط عمومی همراه اول، این تورنمنت با حضور گیمر‌های برتر کشور و با بهره‌گیری از ظرفیت شبکه نسل پنجم همراه اول برگزار می‌شود. در مرحله نهایی، ۳۲ فینالیست با بازی FC۲۷ برای کسب عنوان قهرمانی به رقابت می‌پردازند.

جوایز این تورنمنت شامل یک میلیارد تومان جایزه نقدی برای نفرات برتر و یک میلیارد تومان جایزه غیرنقدی در قالب مودم نسل پنجم با طرح اختصاصی بازی و یک سال اینترنت برای فینالیست‌ها است.

همراه اول همچنین تدارک حضور فینالیست‌ها در محل برگزاری مسابقات را از مبدأ تا مقصد بر عهده گرفته و گفتنی است این تورنمنت در راستای توسعه حضور همراه اول در دنیای بازی‌های دیجیتال و بهره‌گیری از ظرفیت شبکه نسل پنجم در تجربه بازی برگزار می‌شود.