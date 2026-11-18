جوان آنلاین: «کوزو تاشیما» رئیس افتخاری فدراسیون فوتبال ژاپن امروز چهارشنبه ۲۷ آبان به‌طور رسمی نامزدی خود را برای ریاست فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) ثبت کرد. او با حمایت پنج فدراسیون ملی فوتبال توانست یکی از شرایط اصلی حضور در انتخابات را به دست آورد و به نخستین نامزد ژاپنی تاریخ انتخابات ریاست فیفا تبدیل شود.

فدراسیون فوتبال ژاپن در بیانیه‌ای اعلام کرد که روز ۱۷ نوامبر نامه معرفی تاشیما را به فیفا ارسال کرده است. این نامزد ۶۸ ساله که سابقه بازی در تیم ملی ژاپن و مربیگری در رده‌های پایه را دارد، از سال ۲۰۱۵ عضو شورای فیفا بوده و بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۴ ریاست فدراسیون فوتبال ژاپن را بر عهده داشته است.

تاشیما پس از ثبت نامزدی خود با قدردانی از فدراسیون‌هایی که از او حمایت کرده‌اند، تأکید کرد که با احساس مسئولیت و اراده‌ای جدی وارد این رقابت شده است تا فیفا به نهادی سالم‌تر و قابل اعتمادتر تبدیل شود و بتواند نقش مؤثرتری در توسعه فوتبال جهان ایفا کند.

او همچنین بر ضرورت تقویت ساختار مدیریتی و افزایش شفافیت در فیفا تأکید کرد، اما تاکنون نام پنج فدراسیونی را که از نامزدی‌اش حمایت کرده‌اند، اعلام نکرده است.

انتخابات ریاست فیفا قرار است ۱۸ مارس ۲۰۲۷ (۲۷ اسفند ۱۴۰۵) در کنگره این نهاد در شهر رباط مراکش برگزار شود. جیانی اینفانتینو، رئیس فعلی فیفا نیز به دنبال انتخاب مجدد برای چهارمین دوره ریاست خود است.

علاوه بر تاشیما رامون وگا مدافع پیشین تیم ملی سوئیس و فیلیپ دیالو، رئیس فدراسیون فوتبال فرانسه نیز برای رقابت در این انتخابات اعلام آمادگی کرده‌اند. نامزدها پیش از حضور در انتخابات باید مراحل بررسی صلاحیت و سلامت مدیریتی فیفا را نیز پشت سر بگذارند.