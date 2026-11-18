رئیس جمهور سومالی اعلام کرد امارات در امور داخلی‌ کشورش مداخله کرده و از به رسمیت شناختن اقلیم سومالی‌لند توسط رژیم صهیونیستی حمایت کرده است.

جوان آنلاین: حسن شیخ محمود رئیس جمهور سومالی در گفت‌وگویی تلویزیونی با مردم این کشور، حمله‌ای شدید به امارات کرده و گفت ابوظبی در امور سومالی، تضعیف وحدت و حاکمیت آن و نیز دامن زدن به درگیری‌های منطقه‌ای در یمن، لیبی و سودان مداخله می‌کند.

به گزارش ایسنا، رئیس جمهور سومالی در این سخنرانی اظهار کرد: ابوظبی در ژانویه ۲۰۲۶ بدون اطلاع یا تایید دولت فدرال در موگادیشو، از منطقه و بندر «بربره» در منطقه جدایی‌طلب سومالی‌لند به عنوان گذرگاهی مخفی برای فراری دادن عیدروس الزبیدی رئیس شورای انتقالی جنوب یمن استفاده کرد.

ائتلاف عربی به رهبری عربستان ژانویه ۲۰۲۶ اعلام کرد که فرار الزبیدی از طریق دریا و از بندر عدن به سمت بندر بربره انجام شده و سپس با نظارت افسران اماراتی از طریق فرودگاه موگادیشو به ابوظبی منتقل شده است.

پس از انتشار این بیانیه، آژانس مهاجرت سومالی تحقیقاتی را درباره استفاده غیرمجاز از حریم هوایی و فرودگاه‌های سومالی آغاز کرد.

حسن شیخ محمود همچنین در این گفت‌وگوی تلویزیونی ضمن هشدار نسبت به اینکه ابوظبی به دنبال آن است چنددستگی‌ها و درگیری‌ها در کشورهایی همانند یمن، لیبی و سودان را به سومالی منتقل کند، امارات را متهم کرد که با حمایت از تشکل‌های مسلح و شبه‌نظامیان خارج از چارچوب نهادهای رسمی دولتی، وارد یک جنگ نیابتی شده است که ثبات کل منطقه را تهدید می‌کند.

او در ادامه با انتقاد از امارات به دلیل امضای توافقنامه‌های مستقیمی با ادارات محلی در مورد بنادر بربره، بوصاصو و کسمایو گفت: این بنادر دارایی‌های ملی هستند که نباید خارج از اختیارات دولت فدرال مدیریت شوند.

رئیس جمهور سومالی همچنین ابوظبی را به ایجاد پایگاه‌های نظامی، تشکیل نیروهای امنیتی خارج از فرماندهی سرویس‌های امنیت ملی سومالی و حمایت‌های مالی و سیاسی از ادارات محلی برای تضعیف حاکمیت دولت مرکزی متهم کرد.

حسن شیخ محمود در بخش دیگری از این سخنرانی گفت امارات در به رسمیت شناختن منطقه جدایی‌طلب سومالی‌لند از سوی اسرائیل نقش داشته و از امضای بیانیه‌های عربی و اسلامی در محکومیت این اقدام نیز امتناع کرده است.

او با اشاره به اینکه تصمیم کابینه سومالی در ۱۲ ژانویه ۲۰۲۶ و در پی ماجرای فراری دادن الزبیدی برای لغو تمام توافق‌نامه‌های امنیتی، دفاعی و اقتصادی با امارات و بستن حریم هوایی سومالی به روی هواپیماهای نظامی و باری امارات، تاکید کرد: دلایل این اختلاف‌نظر پس از ۱۰ ماه هنوز پابرجا است.

تا این لحظه امارات هیچ بیانیه رسمی را در واکنش به سخنان رئیس جمهور سومالی منتشر نکرده است، اما ابوظبی پیش از این مدعی شده بود که حضور و مداخلاتش در این منطقه با هدف حمایت از امنیت، توسعه و مبارزه با تروریسم است.