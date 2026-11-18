فرمانده مرزبانی فراجا با تأکید بر آمادگی نیروهای مسلح گفت: جمهوری اسلامی ایران با اتکا به توان دفاعی، مدیریت مسئولان و همراهی مردم، اجازه تحقق اهداف دشمنان را نخواهد داد.

جوان آنلاین: سردار علی‌اکبر جاویدان، ظهر چهارشنبه در آیین تکریم و معارفه فرمانده مرزبانی خراسان جنوبی در بیرجند اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران از ابتدای پیروزی انقلاب با توطئه‌ها و تهدیدهای متعددی مواجه بوده و امروز نیز در برابر فشارهای سیاسی، اقتصادی و تهدیدهای مستقیم دشمنان ایستادگی می‌کند.

به گزارش مهر، وی افزود: هدف دشمنان در شرایط کنونی، تضعیف نظام، ایجاد نارضایتی و فراهم کردن زمینه ناامنی در کشور است، اما حضور مردم در صحنه، آمادگی نیروهای مسلح و مدیریت مسئولان مانع از تحقق این اهداف شده است.

فرمانده مرزبانی فراجا با قدردانی از هماهنگی نیروهای مسلح و دستگاه‌های اطلاعاتی در خراسان جنوبی بیان کرد: این استان از نظر تعامل و همدلی میان نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی شرایط مطلوبی دارد و این انسجام نقش مهمی در تأمین امنیت پایدار ایفا می‌کند.

جاویدان با اشاره به گستره مرزهای جمهوری اسلامی ایران گفت: کشور با ۱۵ کشور همسایه و در مجموع هشت هزار و ۷۵۵ کیلومتر مرز زمینی، دریایی و رودخانه‌ای، مسئولیت گسترده‌ای در حوزه مرزبانی دارد.

وی با اشاره به مرز ۳۸۰ کیلومتری خراسان جنوبی با افغانستان افزود: تأمین امنیت این بخش از مرز با همکاری و پشتیبانی ارتش و سپاه انجام می‌شود و مرزبانان با آمادگی کامل از مرزهای کشور حراست می‌کنند.

فرمانده مرزبانی فراجا مسئولیت در نظام جمهوری اسلامی را امانتی برای خدمت به مردم دانست و گفت: مسئولان باید از جایگاه و اختیارات خود برای احقاق حق، انجام وظایف و خدمتگزاری استفاده کنند و مسئولیت‌ها را به ابزاری برای منافع شخصی تبدیل نکنند.

جاویدان همچنین با اشاره به شاخص‌های انتخاب فرماندهان در مجموعه انتظامی اظهار کرد: شایستگی، تجربه، توان مدیریتی، صلاحیت‌های اعتقادی و مکتبی و ارزیابی‌های تخصصی از جمله معیارهای انتصاب فرماندهان است.

معارفه فرمانده مرزبانی خراسان جنوبی

وی با اشاره به سوابق خدمتی سرهنگ مراد خسروی گفت: وی سال‌ها در مجموعه مرزبانی خراسان جنوبی در مسئولیت‌های مختلف فعالیت داشته و به مدت ۶ سال نیز جانشین فرمانده مرزبانی استان بوده است.

فرمانده مرزبانی فراجا همچنین از خدمات سردار رفیعی در دوران مسئولیت فرماندهی مرزبانی خراسان جنوبی قدردانی کرد و افزود: وی از فرماندهان توانمند مجموعه انتظامی کشور است و مسئولیت جدید خود را در مرزبانی استان سیستان و بلوچستان بر عهده خواهد گرفت.

در این آیین، سرهنگ مراد خسروی به‌عنوان فرمانده جدید مرزبانی خراسان جنوبی معرفی و از خدمات سردار سرتیپ دوم جواد رفیعی، فرمانده پیشین مرزبانی استان، قدردانی شد.