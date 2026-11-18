شرکت ملی نفت امارات متحده عربی (ادنوک) ادعا کرد یکی از کشتی‌های آن در تنگه هرمز مورد حمله قرار گرفته و ۱۱ تن از خدمه آن مجروح شدند.

جوان آنلاین: شرکت ادنوک اعلام کرد: عصر روز گذشته (سه‌شنبه ۲۶ آبان) یکی از کشتی‌های ما هنگام عبور از تنگه هرمز مورد حمله قرار گرفت. این شرکت ادعا کرد که ۱۱ نفر از خدمه این کشتی مجروح شده و تحت درمان هستند. شرکت ادنوک همچنین اعلام کرد که یکی از افراد خدمه این کشتی همچنان مفقود است.

به گزارش ایرنا، ادعای شرکت نفت امارات در خصوص حمله به کشتی این شرکت در حالی است که در روزهای اخیر شمار حوادث امنیتی برای کشتی‌های عبوری از مسیر غیرمجاز و ناایمن در جنوب تنگه هرمز افزایش یافته است.

نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز گذشته اعلام کرد: شمار برخورد شناورها با مین‌های دریایی طی دو هفته اخیر بی‌سابقه بوده است. هر انفجار در این منطقه، سندی دیگر بر نادرستی ادعای ارتش آمریکا مبنی بر باز بودن تنگه هرمز و هشداری جدی به صاحبان نفتکش‌های متخلفی است که با اعتماد به اظهارات مقامات آمریکایی، همچنان خطرات تردد در این منطقه را نادیده می‌گیرند و از حوادث پیشین عبرت نمی‌گیرند.

روابط عمومی نیروی دریایی ارتش نیز در بیانیه‌ای تاکید کرد: امنیت تنگه هرمز، با لفاظی و دروغ‌پردازی تأمین نمی‌شود بلکه عبور امن، نیازمند رعایت مقررات دریانوردی و هماهنگی با نیروهای مسلح ایران اسلامی است.