رژیم صهیونیستی روز چهارشنبه نیز با نقض آتش‌بس لبنان به حملات هوایی و توپخانه‌ای و اقدامات ویرانگرش در جنوب لبنان ادامه داد.

جوان آنلاین: منابع لبنانی از تداوم نقض آتش‌بس لبنان و حملات رژیم صهیونیستی به جنوب این کشور خبر دادند.

به گزارش ایرنا، خبرنگار شبکه «المنار» گزارش داد که توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی منطقه واقع میان «زوطر شرقی» و «میفدون» و نیز شهرک «حداثا» در جنوب لبنان را گلوله‌باران کرد.

همچنین این رسانه لبنانی از حمله توپخانه‌ای ارتش رژیم صهیونیستی به «وادی نحله» واقع میان «مجدل سلم» و «شقرا» در جنوب لبنان و همچنین از اقدامات ویرانگر اشغالگران و وقوع انفجاری در شهرک «الهباریه» خبر داد. جنگنده های اسرائیلی نیز شهرک «المنصوری» در جنوب لبنان را بمباران کردند.

رژیم صهیونیستی از دوم مارس (۱۱ اسفند ۴۰۴) ، حمله گسترده‌ای را علیه لبنان آغاز کرد که علاوه بر شهادت و زخمی‌شدن شماری از شهروندان لبنانی، بیش از یک میلیون نفر هم آواره شده‌اند و همچنان بخش‌هایی در جنوب این کشور در اشغال این رژیم است.

در همین حال، لبنان و رژیم صهیونیستی در اوایل تیر ۱۴۰۵ با میانجی‌گری آمریکا «توافق چارچوب» امضا کردند؛ توافقی که هدف آن پایان دادن به جنگ میان رژیم اسرائیل و حزب‌الله عنوان شده است. این توافق پس از چند دور مذاکرات مستقیم میان دو طرف در واشنگتن حاصل شد.

در عین حال، تل‌آویو تاکنون از اجرای کامل تعهدات خود خودداری کرده و همزمان به حملات و تخریب مناطق مسکونی، به‌ویژه در نواحی مرزی جنوب لبنان ادامه داده است.

رژیم اسرائیل در ماه‌های اخیر با تداوم حملات و تجاوزهای نظامی به جنوب لبنان، بارها حاکمیت این کشور را نقض کرده و خسارت‌های انسانی و زیرساختی گسترده‌ای به بار آورده است.