وزارت دفاع روسیه اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور طی شب گذشته ۱۸۴ پهپاد اوکراینی را بر فراز مناطق مختلف روسیه، شبه‌جزیره کریمه و دریای آزوف رهگیری و منهدم کردند.

جوان آنلاین: وزارت دفاع روسیه اعلام کرد نیروهای پدافند هوایی این کشور در فاصله ساعت ۲۰ چهارشنبه‌شب به وقت مسکو تا ساعت ۸ صبح امروز، ۱۸۴ فروند پهپاد اوکراینی را رهگیری و منهدم کردند.

به گزاش مهر، بر اساس بیانیه این وزارتخانه، پهپادهای مذکور بر فراز مناطق بلگورود و روستوف، سرزمین کراسنودار، جمهوری کریمه و همچنین بر فراز آب‌های دریای آزوف شناسایی و سرنگون شدند.

این گزارش در حالی منتشر می‌شود که وزارت دفاع روسیه در دو شب پیش از آن نیز به‌ترتیب از انهدام یک‌هزار و ۴۴۱ و یک‌هزار و ۳۳۶ پهپاد اوکراینی خبر داده بود؛ ارقامی که به گفته این وزارتخانه از حملات گسترده پهپادی به مناطق مختلف روسیه حکایت دارد.

از زمان آغاز حمله نظامی روسیه به اوکراین در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ (۵ اسفند ۱۴۰۰)، دو طرف به‌طور مستمر از حملات پهپادی علیه اهداف نظامی و زیرساختی یکدیگر خبر داده‌اند. مسکو و کی‌یف بارها گزارش‌هایی درباره رهگیری و انهدام پهپادهای طرف مقابل منتشر کرده‌اند.