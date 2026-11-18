سفارت‌های چین و آمریکا در مکزیک بر سر بحران ماده مخدر فنتانیل یکدیگر را متهم کردند و پکن با رد این اتهامات و «افترا» ها، ریشه بحران را در مصرف بی‌رویه آمریکا دانست و واشنگتن نیز شرکت‌های چینی را تامین‌کننده اصلی مواد اولیه قاچاقچیان معرفی کرد.

جوان آنلاین: سفارت چین در مکزیک، نمایندگی دیپلماتیک آمریکا را به سیاه‌نمایی و افترا پیرامون بحران ماده مخدر فنتانیل متهم و تاکید کرد که این معضل ریشه در سوءمصرف دارو در خود آمریکا دارد.

به گزارش ایرنا، واکنش پکن در پاسخ به بیانیه‌ای از سوی سفارت آمریکا در مکزیک ابراز شد که طی آن، شرکت‌های چینی به عنوان یکی از «منابع اصلی» مواد شیمیایی مورد استفاده قاچاقچیان مواد مخدر معرفی شده بودند.

سفارت چین در این بیانیه تصریح کرد: «ریشه بحران فنتانیل در ایالات متحده به نقص‌های نظارتی خودِ این کشور و سوءمصرف داروها بازمی‌گردد. نه چین و نه مکزیک هیچ‌کدام عامل این بحران در آن کشور نیستند.»

سفارت آمریکا در مکزیک در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بود: «فنتانیل از مکزیک آغاز نمی‌شود و مواد اولیه آن اساسا از چین می‌آیند.»

در ادامه پیام سفارت آمریکا آمده است: «به گفته اداره مبارزه با مواد مخدر (DEA)، شرکت‌های مستقر در چین یکی از منابع اصلی تامین این مواد شیمیایی برای قاچاقچیان هستند. اگرچه بسیاری از این مواد کاربردهای صنعتی مشروعی دارند، اما ممکن است برای تولید مواد مخدر مانند فنتانیل نیز استعمال شوند. شناخت مبنای این مواد، بخشی از درک ریشه بحران فنتانیل است.»

در مقابل، سفارت چین در بیانیه خود یادآور شد که پکن و مکزیک کارگروه مشترکی برای کنترل پیش‌سازهای شیمیایی تشکیل داده و همکاری‌های ثمربخشی داشته‌اند.

سفارت چین همچنین تاکید کرد: «باید روشن باشد که چین یکی از کشورها با سخت‌گیرانه‌ترین قوانین کنترلی در جهان بر روی مواد شبه‌فنتانیل است؛ به طوری که میزان فنتانیل کشف‌شده سالانه در داخل خاک این کشور تنها در حد چند گرم است.»

پکن از سفارت آمریکا در مکزیک خواست «به حقیقت احترام بگذارد و زمان ارزشمند کاری خود را صرف همکاری‌های عمل‌گرایانه میان آمریکا و مکزیک کند، نه اینکه بارها و بارها به تهمت، افترا و اتهام‌زنی دروغین علیه چین متوسل شود.»

این جدال لفظی میان چین و آمریکا همزمان با نشست اپک (APEC) رخ می‌دهد؛ نشستی که در جریان آن، کلائودیا شینباوم رئیس‌جمهوری مکزیک، با شی جین‌پینگ همتای چینی خود دیدار کرد تا روابط و همکاری‌های فناورانه، علمی و گردشگری را تحکیم بخشد.

همچنین اعلام شد که شینباوم امروز چهارشنبه در میانه فشارهای واشنگتن در خصوص امنیت و مهاجرت، و نیز جریان مذاکرات تجاری، دیداری کوتاه با دونالد ترامپ همتای آمریکایی خود خواهد داشت.

نشست مجمع همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه (APEC) روزهای ۱۸ و ۱۹ نوامبر (۲۷ و ۲۸ آبان) در شهر شنژن واقع در جنوب چین برگزار می‌شود.