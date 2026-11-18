رئیس مرکز سنجش و ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام تعلیم‌وتربیت گفت: مجموع شرکت‌کنندگان، با احتساب متقاضیان ایجاد سابقه و ترمیم، به بیش از ۲۴ میلیون و ۷۰۸ هزار مورد رسید.

جوان آنلاین: عبدالرضا فولادوند، رئیس مرکز سنجش و ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام تعلیم‌وتربیت وزارت آموزش و پرورش در همایش آزمون‌های نهایی استان اصفهان اظهار داشت: ارزشیابی باید به شناسایی نقاط قوت و ضعف آموزش و بهبود یادگیری کمک کند. هدف ما صرفاً برگزاری امتحان پایانی و ارتقای دانش‌آموز به پایه بالاتر نیست؛ باید به‌تدریج، به‌ویژه در پایه‌های میانی، به سمت استقرار ارزشیابی جامع حرکت کنیم.

وی با اشاره به واگذاری ارزشیابی دوره متوسطه اول به دبیران افزود: این واگذاری باید با فراهم‌کردن الگوهای ارزشیابی، ابزارهای مناسب و آموزش معلمان همراه باشد؛ در دوره ابتدایی نیز تفاهم‌نامه‌ای با معاونت آموزش ابتدایی منعقد کرده‌ایم تا تحول در ارزشیابی را با همکاری حوزه‌های آموزشی دنبال کنیم.

فولادوند درباره استفاده از نتایج آزمون‌های نهایی توضیح داد: امسال تحلیل سؤال‌ها و نتایج آزمون‌ها را به تفکیک مدرسه و کلاس در اختیار مجموعه آموزشی قرار می‌دهیم؛ معاونت‌های آموزشی باید از این اطلاعات برای بررسی عملکرد، شناسایی نیازهای آموزشی دبیران و برنامه‌ریزی کلاس‌ها در سال‌های بعد استفاده کنند.

رئیس مرکز سنجش و ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام تعلیم‌وتربیت وزارت آموزش و پرورش تأکید کرد: اگر نتایج نشان می‌دهد همکاری در تدریس به حمایت و آموزش نیاز دارد، باید برای توانمندسازی او اقدام کنیم. هزینه و تلاشی که صرف ارزشیابی می‌شود، زمانی به نتیجه می‌رسد که یافته‌های آن به اصلاح آموزش منجر شود.

وی با اشاره به ضرورت ارتقای مهارت‌های سنجش و ارزشیابی معلمان بیان کرد: آموزش و ارزشیابی از یکدیگر جدا نیستند؛ همان‌طور که معلمان در مباحث تخصصی آموزش می‌بینند، باید برای قضاوت درباره عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان نیز آماده شوند. برنامه ما این است که امسال یک‌چهارم نیروها را در این حوزه آموزش دهیم و اولویت با پذیرفته‌شدگان ماده ۲۸ خواهد بود.

فولادوند مأموریت مرکز سنجش را ارزیابی میزان تحقق اهداف آموزشی کتاب‌های درسی دانست و تصریح کرد: باید مشخص کنیم دانش‌آموز تا چه اندازه به اهداف کتاب درسی دست یافته است؛ بنابراین ارزشیابی باید متناسب با آموزش انجام شود.

رئیس مرکز سنجش و ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام تعلیم‌وتربیت وزارت آموزش و پرورش با اشاره به ملاحظات طراحی سؤال در شرایط جنگ توضیح داد: برای هر گروه از طراحان، پنج ساعت جلسه توجیهی برگزار شد و تأکید کردیم که شرایط آموزش دانش‌آموزان در طراحی سؤال لحاظ شود؛ همچنین از طراحان مناطق برخوردار و محروم در کنار یکدیگر استفاده کردیم تا شرایط دانش‌آموزان در نقاط مختلف کشور مورد توجه قرار گیرد.

وی با قدردانی از عوامل برگزاری امتحانات نهایی گفت: آزمون‌های خردادماه که در تیر و مرداد برگزار شد، با دشواری‌های کم‌سابقه‌ای همراه بود؛ در برخی روزها، ستاد عالی آزمون با حضور وزیر آموزش‌وپرورش سه بار تشکیل جلسه می‌داد تا برای موانع و مشکلات، تصمیم‌های لازم گرفته شود. تلاش همکاران موجب شد فرایند فارغ‌التحصیلی دانش‌آموزان، برگزاری کنکور و پذیرش ورودی‌های دانشگاه‌ها ادامه پیدا کند.

فولادوند درباره حجم عملیات اجرایی آزمون‌ها عنوان کرد: مجموع شرکت‌کنندگان، با احتساب متقاضیان ایجاد سابقه و ترمیم، یک میلیون و ۷۹۸ هزار و ۷۸۴ نفر بود؛ بیش از ۱۱ میلیون پاسخ‌برگ بارگذاری شد و مجموع عملیات تصحیح به بیش از ۲۴ میلیون و ۷۰۸ هزار مورد رسید.

رئیس مرکز سنجش و ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام تعلیم‌وتربیت وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: تمام پاسخ‌برگ‌ها در مرحله نخست، دو بار تصحیح شدند و مواردی که اختلاف نمره دو مصحح بیش از یک نمره بود، به تصحیح سوم رفتند. اعتراض‌ها نیز بررسی شد و حدود پنج درصد از پاسخ‌برگ‌های مورد اعتراض، تغییر نمره داشتند. ترازبندی نتایج نیز در کمترین زمان و بدون اختلاف با سازمان سنجش انجام شد.