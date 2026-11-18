نماینده ویژه رئیس‌جمهور روسیه با اشاره به فضای عمل‌گرایانه حاکم بر اجلاس تجاری همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (آپک)، همکاری بین مسکو، پکن و سایر اعضای این نهاد را سازنده عنوان کرد.

جوان آنلاین: کریل دمیتریف، نماینده ویژه رئیس‌جمهور روسیه در امور سرمایه‌گذاری و همکاری‌های اقتصادی با کشورهای خارجی اعلام کرد مسکو برخلاف کشورهای اروپایی که مانع‌تراشی می‌کنند، با چین و دیگر اقتصادهای عضو آپک همکاری سازنده‌ای دارد.

دمیتریف با اشاره به فضای حاکم بر اجلاس تجاری آپک در شهر شنژن چین گفت: این نشست در فضایی عمل‌گرایانه برگزار شد و بسیاری از شرکت‌کنندگان به بازار روسیه علاقه‌مند هستند.

اجلاس سران همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه در روزهای ۱۸ و ۱۹ نوامبر ۲۰۲۶ (۲۷ و ۲۸ آبان ۱۴۰۵) در شنژن چین برگزار می‌شود. بر اساس برنامه اعلام‌شده از سوی کرملین، دیدار دوجانبه و همچنین دیدار سه‌جانبه رهبران روسیه، چین و آمریکا در حاشیه این اجلاس پیش‌بینی شده است.