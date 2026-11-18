وزیر جنگ رژیم صهیونیستی تهدید کرد که تل آویو در صورت نش در جبهه‌های جنگ، اراضی بیشتری را در لبنان و غزه و سوریه اشغال خواهد کرد.

جوان آنلاین: یسرائیل کاتس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی گفت که تل آویو پیش از خلع سلاح حماس و خلع سلاح در غزه، خلع سلاح حزب‌الله در سراسر لبنان و از بین بردن تمامی تهدیدهای جهادی از سوریه، از خطوط کنونی مناطق امنیتی عقب‌نشینی نخواهد کرد و مواضع خود را در این مناطق تغییر نخواهد داد.

وی تهدید کرد که در صورت شعله‌ور شدن جنگ در جبهه‌های مختلف، ارتش اسرائیل برای انجام عملیات زمینی و اشغال مناطق بیشتر آمادگی دارد.

کاتس مدعی شد که این عملیات که با تخلیه ساکنان و نابودی آنچه که وی آنها را «زیرساخت‌های تروریسم» خوانده است، همراه خواهد بود و این مناطق به بخشی از مناطق امنیتی دائمی اسرائیل در شمال و جنوب تبدیل خواهند شد.

طرح کاهش نیروهای صهیونیستی در لبنان و غزه

این ادعا در حالی مطرح شد که کانال ۱۴ رژیم صهیونیستی گزارش داد در نشستی که شامگاه گذشته در مقر «کریاه» به ریاست «ایال زامیر» رئیس ستاد ارتش برگزار شد، درباره طرحی توافق شده که انتظار می‌رود طی ماه‌های آینده اجرا شود.

بر اساس این طرح، یک لشکر نظامی از نوار غزه خارج خواهد شد و تنها یک لشکر در این منطقه باقی می‌ماند؛ مشابه وضعیتی که پیش از هفتم اکتبر برقرار بود. همچنین قرار است مقر فرماندهی یک لشکر نظامی نیز از لبنان خارج شود.

این طرح همچنین شامل کاهش ۹ گردان نظامی است؛ دو گردان در شمال، سه گردان در جنوب و چهار گردان در مناطق مرکزی، بدون آنکه نیروهای جایگزین برای آنها مستقر شوند.

بنا بر اعلام این شبکه، اجرای این طرح ممکن است به عقب‌نشینی جزئی یا کامل نیروهای رژیم صهیونیستی از چند جبهه و همچنین کاهش شمار مواضع نظامی منجر شود.