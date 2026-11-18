نمایندگان مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح مقابله با نفوذ را بررسی و در نهایت با پیشنهاد اصلاح کل ماده ۱۵ این طرح موافقت کردند.

جوان آنلاین: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجازی امروز (چهارشنبه ۲۷ آبان ‌ماه) مجلس، گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح مقابله با نفوذ را بررسی و در نهایت با پیشنهاد اصلاح کل ماده ۱۵ این طرح به شرح زیر موافقت کردند:

«هر تبعه خارجی که مرتکب اقدام مغایر با امنیت یا منافع ملی جمهوری اسلامی ایران یا یکی از جرایم موضوع این قانون شود، علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر به جرم ارتکابی یا سایر محرومیت‌های قانونی به موجب این قانون یا سایر قوانین، به پرداخت جزای نقدی معادل ۵۰۰۰ یورو تا ۱۰ هزار یورو محکوم می‌شود.»

همچنین بر اساس تبصره این ماده، اعمال محدودیت‌ها و مجازات‌های مقرر در این قانون در خصوص تبعه خارجی مرتکب، مانع اعمال سایر محدودیت‌ها، مجازات‌ها و احکام مقرر در سایر قوانین در خصوص وی نیست.