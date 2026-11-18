نماینده اسلواکی در پارلمان اروپا گفت همبستگی اولیه اروپایی‌ها با اوکراین در جنگ علیه روسیه به ‌تدریج جای خود را به خستگی از آنها داده است.

جوان آنلاین: میلان اوگریک، نماینده اسلواکی در پارلمان اروپا در مصاحبه با ریانووستی گفت: همبستگی اروپایی‌ها با اوکراینی‌ها که در آغاز جنگ شکل گرفته بود، به‌تدریج جای خود را به خستگی از این کشور و افزایش تنش‌های اجتماعی در برخی کشورهای اروپایی داده است.

وی برای توضیح این وضعیت به بروز اختلاف‌ها و درگیری‌های روزمره در شماری از کشورهای اروپایی، از جمله لهستان و اسلواکی اشاره کرد و آن را نشانه‌ای از تغییر فضای اجتماعی در قبال اوکراین دانست.

اوگریک، این تحولات را در چارچوب پیامدهای تداوم جنگ و کاهش تمایل بخشی از جامعه اروپا به تحمل هزینه‌های حمایت از اوکراین ارزیابی کرد.

پس از آغاز حمله نظامی روسیه به اوکراین در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ (۵ اسفند ۱۴۰۰)، کشورهای اروپایی کمک‌های مالی، نظامی و انسانی گسترده‌ای به کی‌یف ارائه کردند و میلیون‌ها شهروند اوکراینی نیز به کشورهای اتحادیه اروپا پناه بردند.

با طولانی شدن جنگ، موضوع هزینه‌های اقتصادی و نظامی حمایت از اوکراین و پیامدهای آن برای جوامع اروپایی به یکی از محورهای اختلاف سیاسی در این قاره تبدیل شده است.