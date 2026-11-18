نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی انتخاب «ماتان کاهانا» به ریاست کنست را «ننگی ابدی» توصیف کرد و مدعی شد که این انتخاب با حمایت حامیان تروریسم صورت گرفته است.

جوان آنلاین: بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در واکنش به انتخاب «ماتان کاهانا» نماینده حزب «یشار» به ریاست پارلمان رژیم صهیونیستی، گفت: انتخاب رئیس کنست(پارلمان) به‌صورت یک‌جانبه و با آرای حامیان تروریسم انجام شد و این اتفاق نقطه سیاهی در تاریخ کنست است.

وی مدعی شد که ساکنان سرزمین‌های اشغالی مخالف واگذاری اداره رژیم صهیونیستی به کسانی هستند که به سرود این رژیم بی‌احترامی می‌کنند و خواهان وحدت هستند.

نتانیاهو همچنین گادی آیزنکوت، رئیس حزب یشار و مأمور تشکیل کابینه، نفتالی بنت، رئیس حزب «باهم» و آویگدور لیبرمن، رئیس حزب «اسرائیل بیتنا» را متهم کرد که به‌جای حمایت از وحدت، در کنار حامیان آنچه «تروریسم» خواند، ایستاده‌اند.

وی با توصیف این انتخاب به عنوان «ننگی ابدی»، گفت: تاریخ این موضع‌گیری را به خاطر خواهد سپرد.

کنست رژیم صهیونیستی روز سه‌شنبه ماتان کاهانا، نامزد حزب «یشار» را با حمایت نمایندگان عرب و کسب ۶۶ رأی از مجموع ۱۲۰ نماینده، به‌عنوان رئیس جدید خود انتخاب کرد. کاهانا جانشین «امیر اوحانا» از حزب لیکود شد.