جوان آنلاین: باشگاه تراکتور تبریز بعد از مانع‌تراشی‌های عمان برای سفر مستقیم اعضای تیم به این کشور در هفته‌های گذشته، در نامه‌ای به کنفدراسیون فوتبال آسیا درخواست کرد میزبانی مسابقات این تیم از عمان به کشور دیگری انتقال یابد.

پس از رایزنی‌های ابتدایی صورت گرفته، کشورهای ازبکستان و تاجیکستان با درخواست باشگاه تراکتور برای میزبانی موافق نکردند و در ادامه کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز درخواست نماینده ایران برای انتقال مسابقات به اربیل عراق را رد کرد. AFC در پاسخ به نامه باشگاه تراکتور اعلام کرد کشور عراق میزبان سه تیم در لیگ نخبگان است و امکان میزبانی از مسابقات نماینده کشورمان در این کشور وجود ندارد.

پس از این اتفاقات، باشگاه تراکتور تصمیم گرفت در هفته پنجم لیگ نخبگان نیز در کشور عمان میزبان الوصل امارات باشد. با توجه به اینکه به دلیل مشکلات موجود امکان سفر مستقیم به عمان وجود ندارد، شاگردان نکونام صبح روز شنبه (۳۰ آبان‌ماه) از تبریز راهی شهر استانبول ترکیه و سپس بعدازظهر همان روز از استانبول راهی شهر مسقط عمان می‌شوند.

دیدار تراکتور - الوصل در هفته پنجم لیگ نخبگان ساعت ۱۹:۳۰ روز دوشنبه (۲ آذرماه) در ورزشگاه سلطان قابوس عمان برگزار خواهد شد.