جان بولتون، مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا، با انتقاد از رویکرد دونالد ترامپ در سیاست خارجی گفت ترامپ سیاست مشخص و فلسفه سیاسی ندارد و تصمیم‌های خود را بر اساس مسائل پیش روی خود و به صورت معامله‌محور اتخاذ می‌کند.

جوان آنلاین: جان بولتون که در دولت اول ترامپ مشاور امنیت ملی او بود، درباره رویکرد دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در حوزه سیاست خارجی گفت: «او سیاست مشخصی ندارد. او فلسفه‌ای ندارد و راهبرد کلان امنیت ملی ندارد. او معامله می‌کند؛ یعنی کاری را انجام می‌دهد که درست در مقابلش قرار دارد و این موضوع هرگز تغییر نخواهد کرد.»

بولتون در پاسخ به این پرسش که آیا عبارت «سر و سامان دادن اوضاع» می‌تواند تعبیری کنایی برای اشاره به دونالد ترامپ باشد و آیا ترامپ خواهد توانست اوضاع را سر و سامان دهد، گفت به نظر می‌رسد ترامپ در مسیری مخالف با این رویکرد حرکت می‌کند.

سیگنال‌های ترامپ برای اعمال فشار بر کی‌یف

این مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا با اشاره به اظهارات اخیر ترامپ درباره جنگ اوکراین و رئیس جمهور روسیه هم گفت: «او به تازگی گفته است که (ولادیمیر) پوتین حتی به اندازه‌ای که می‌توانست، به اوکراین ضربه نمی‌زند.»

بولتون افزود این اظهارات می‌تواند به عنوان سیگنالی تلقی شود که ترامپ فضای بیشتری برای اعمال فشار بر ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، فراهم خواهد کرد؛ فردی که ترامپ آشکارا از او خوشش نمی‌آید.

تغییر تمرکز واشنگتن از عرصه بین‌الملل به مسائل داخلی

بولتون در ادامه گفت: «من فقط فکر می‌کنم تمرکز کافی وجود ندارد و یکی از نتایج انتخابات ۲۰۲۶، که باید ببینیم روند آن چگونه پیش خواهد رفت، این خواهد بود که تمرکز بیشتری بر مسائل داخلی و در واقع تمرکز کمتری بر مسائل بین‌المللی خواهیم داشت.»

او در ادامه درباره رویکرد ترامپ تاکید کرد: «این را می‌گویم؛ هرچند آن را به نوعی بیهوده تکرار می‌کنم، چون نمی‌توانم مردم را قانع کنم؛ او سیاست مشخصی ندارد. او فلسفه‌ای ندارد و راهبرد کلان امنیت ملی ندارد. او معامله می‌کند و کاری را انجام می‌دهد که درست در مقابلش قرار دارد و این موضوع هرگز تغییر نخواهد کرد.»