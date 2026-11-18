فرمانده کل ارتش با اشاره به ورود ناو هواپیمابر جدید دشمن به منطقه، گفت: نیروهای مسلح با هوشیاری کامل حرکات دشمن را رصد می‌کنند و لحظه‌ای را برای آمادگی از دست نمی‌دهند.

جوان آنلاین: امیر سرلشکر «امیر حاتمی» فرمانده کل ارتش از نمایشگاه برنامه‌ها و فعالیت‌های شاخص بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت در دفاع مقدس دوم و سوم بازدید کرد.

به گزارش دفاع پرس، سرلشکر حاتمی در حاشیه این بازدید طی سخنانی اظهار داشت: بنیاد اقدامات ارزشمندی برای ثبت، ضبط، حفظ و قابل استفاده شدن اسناد و مدارک مربوط به دفاع مقدس اول، دوم و سوم انجام داده است.

وی با بیان اینکه مستندات جنگ‌های اخیر در این نمایشگاه به‌خوبی به نمایش گذاشته شده است، افزود: حقیقتاً دستاورد این نمایشگاه بسیار ارزشمند و همه بخش‌های آن قابل استفاده است.

فرمانده کل ارتش در ادامه با اشاره به تحولات منطقه گفت: مردم عزیز ایران در دوره بعد از انقلاب اسلامی هر بار که با تهاجم دشمن مواجه شدند، با قوت و ایستادگی با آن برخورد کردند و توانستند هر بار دشمن را ناکام بگذارند.

سرلشکر حاتمی عنوان کرد: نیروهای مسلح و ارتش جمهوری اسلامی ایران همان‌گونه که در شعار بارها گفته‌اند، در عمل نیز همین کار را انجام دادند و به‌عنوان فدایی ملت، در هر سه دفاع مقدس، پای‌بند به دفاع از مردم عزیزمان بوده‌اند.

وی اضافه کرد: امروز هم با توجه به شرایط موجود و اینکه دشمن در حال آماده‌سازی نیروهای خود است و ناو هواپیمابر جدیدی را وارد منطقه کرده است، ما با هوشیاری و دقت حرکات دشمن را رصد می‌کنیم و لحظه‌ای را برای آمادگی از دست نمی‌دهیم.

فرمانده کل ارتش اظهار داشت: در همه نیروهای ارتش جمهوری اسلامی ایران اعم از زمینی، دریایی، پدافند و هوایی، همگی با دقت ضمن رصد دشمن، آمادگی‌های خود را لحظه‌به‌لحظه ارتقا می‌دهند.

وی با بیان اینکه دشمن پیش‌تر مرتکب اشتباه شد و با حمله به ایران، در مخمصه گرفتار و به استیصال دچار شد، تصریح کرد: با توجه به اوامری که فرماندهی معظم کل قوا به فرماندهان ارشد نیروهای مسلح ابلاغ کردند، امروز ‌آمادگی‌های لازم کسب شده است و اگر دشمن مجدداً دست به اقدامی بزند، بدون تردید کوبنده‌تر، شدیدتر و بدون محدودیت جغرافیایی با او و حامیانش برخورد خواهد شد.

سرلشکر حاتمی گفت: امیدواریم که دشمن دچار اشتباه محاسباتی نشود، اما اگر چنین اتفاقی بیفتد، درسی خواهد گرفت که عبرت همگان خواهد شد.

فرمانده کل ارتش در پایان تأکید کرد: هر کس که بر اثر اشتباه محاسباتی، قصد تعدی به کشورمان را دارد، باید بداند که ملت ایران از تمدنی هشت هزار ساله و فرهنگ عاشورایی برخوردار است؛ ملتی که همواره متمدن و فدایی وطن خویش بوده و از کشور خود دفاع می‌کند.